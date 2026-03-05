Gramadotur abre concurso público no dia 10 com salários de mais de R$ 10 mil

Prefeitura de Gramado / Divulgação

A Gramadotur, autarquia municipal de Turismo de Gramado, abre na próxima terça-feira (10) as inscrições de concurso público para preenchimento do quadro de servidores. O certame oferece vagas imediatas para os cargos de assistente administrativo e tesoureiro, e de cadastro reserva para contador, engenheiro civil e advogado.

As remunerações variam de R$ 4.398,03 a R$ 10.665,96, conforme a função e a carga horária. Os candidatos precisam se inscrever por este site. O prazo oficial é das 13h do dia 10 até as 13h do dia 31 de março.

A participação possui taxa de R$ 90 (nível médio) e R$ 180 (nível superior), com previsão de isenção para doadores de sangue, de medula óssea e para inscritos no CadÚnico.

O processo de seleção será composto por prova objetiva para todos os candidatos, sendo exigido um desempenho mínimo de 60% para aprovação, além de prova de títulos para as vagas de nível superior.