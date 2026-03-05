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Gramadotur abre concurso público no dia 10 com salários de mais de R$ 10 mil

Certame oferece vagas imediatas para os cargos de assistente administrativo e tesoureiro, e de cadastro reserva para contador, engenheiro civil e advogado

Luca Roth

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