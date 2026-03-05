Forte chuva danifica pelo menos oito casas em Flores da Cunha, na Serra

Casas foram destalhadas no Loteamento Monte Belo. Maria Eduarda Schiavenin / Divulgação

Pelo menos oito casas ficaram danificadas após a forte chuva que atingiu Flores da Cunha na tarde desta quinta-feira (5). Também houve registro de árvores caídas nas vias. De acordo com a estação climatológica do município, foram registrados 68,3 milímetros de precipitação em um curto período de tempo. Ninguém ficou ferido.

Conforme a assessoria da prefeitura, os maiores danos ocorreram no Loteamento Monte Belo, porém, o Corpo de Bombeiros Militar segue atendendo chamados. A Defesa Civil do Estado também tinha emitido um alerta para a região, indicando condição de tempestade com raios e possibilidade de granizo, além de alto risco de destelhamentos.

Em caso de necessidade de lona, a orientação é que a comunidade entre em contato com os Bombeiros pelo telefone 193 para verificar o fornecimento do material. As lonas são disponibilizadas pela prefeitura, por meio da Defesa Civil Municipal, para atendimento às famílias atingidas.

Obras preventivas ajudaram a minimizar impactos

Apesar da forte chuva, os danos foram pontuais, motivados pelas obras preventivas executadas pela prefeitura. Entre as ações estão a instalação de novas galerias pluviais, desassoreamento de arroios, construção de muros de gabião, substituição de tubulações e reconstrução de trechos de estradas.

Na Rua Luiz Zanandrea, no bairro São Cristóvão, em um ponto historicamente afetado por alagamentos, foi providenciada a substituição completa das galerias existentes, com a instalação de mais de 640 novas unidades ao longo da via. A intervenção ampliou a capacidade de escoamento da água da chuva e solucionou um problema recorrente enfrentado pela comunidade.

Confira os contatos de emergência: