Geral

Tempo
Notícia

Forte chuva danifica pelo menos oito casas em Flores da Cunha, na Serra

Durante a tarde desta quinta-feira (5) foram registrados 68,3 milímetros de chuva em curto período, causando danos principalmente no Loteamento Monte Belo. Ninguém ficou ferido

Renata Oliveira Silva

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS