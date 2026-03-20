Fiscalização flagra descarte irregular de efluentes em frigorífico no interior de Farroupilha

Órgãos de fiscalização flagraram lançamento de efluentes sem tratamento e esterco em curso d'água. 2° Companhia Independente de Polícia Ambiental de Caxias do Sul / Divulgação

A Patrulha Ambiental da Brigada Militar, com apoio da Secretaria Estadual da Agricultura, Pecuária, Produção Sustentável e Irrigação (Seapi), realizou nesta sexta-feira uma vistoria em um empreendimento suspeito de lançar efluentes líquidos provenientes do abate de animais em um curso d’água.

No local, os agentes constataram falhas no sistema de contenção e tratamento dos resíduos. Foram identificados vazamentos em tanques de dejetos de esterco bovino e ineficiência nas bacias de contenção. Segundo a fiscalização, a estação de tratamento não funciona de forma adequada, e a água, após passar por decantadores considerados ineficazes, acaba sendo despejada diretamente no curso hídrico, tanto por vazamentos quanto por tubulações de escoamento.

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Também foi verificada a presença de dejetos a céu aberto, que escorrem em direção a um barramento, além de uma bacia de tratamento desativada que estaria contribuindo para a poluição devido à ausência de tratamento correto.