Fiéis lotam centro de Gramado para acompanhar a Procissão de Ramos

A procissão lotou as vias centrais de Gramado neste domingo (29). Cleiton Thiele/Serra Press / Divulgação

Mais de três mil pessoas acompanharam a tradicional Procissão de Ramos, na área central de Gramado, na manhã deste domingo (29). O rito litúrgico abriu a Semana Santa e faz parte da programação da ChocoPáscoa Gramado – Gramado Aleluia, que continua até 12 de abril.

Os fiéis iniciaram a concentração na Vila de Páscoa, que está instalada na Praça das Etnias. Após a bênção dos ramos pelo padre Neimar Pies, centenas de pessoas partiram pela avenida Borges de Medeiros em direção a Igreja Matriz São Pedro, onde foi celebrada a missa.

O cortejo foi conduzido por um elenco de 35 atores que encenou passagens bíblicas da vida de Jesus Cristo, desde a Anunciação de Maria, passando pela infância até a entrada triunfal em Jerusalém, quando Cristo chegou montado no lombo de um jumento e foi saudado pela população com ramos de oliveira, simbolizando a humildade.

Além da Procissão de Ramos, a programação da ChocoPáscoa Gramado foi recheada de atrações em diversos pontos da cidade.

Na Vila de Páscoa, intervenções musicais e teatrais agradaram o público, que compareceu em grande número. Na Rua Coberta, o Salão do Chocolate Artesanal, o lounge de harmonização e o espaço kids também registraram movimentação intensa.