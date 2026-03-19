Festival Vale dos Vinhedos une tradição, vinho e cultura local em evento gratuito no dia 28

O evento ao ar livre celebra o encerramento da vindima. Acervo Aprovale / Divulgação

O Centro Histórico Vale dos Vinhedos será palco do Festival Vale dos Vinhedos, no dia 28, que irá reunir vinícolas, gastronomia, feira com produtos locais, atrações musicais, manifestações culturais, oficinas, e muito mais. A entrada é gratuita.

Durante o dia, no palco principal haverá apresentações musicais e culturais; já o Mercatino do Vale reunirá pequenos produtores, agroindústrias, artesanato e produtos que expressam a diversidade da produção local. As oficinas e atividades culturais resgatam saberes ligados à imigração italiana e à cultura do vinho, com experiências como empalhar garrafões, escultura em parreira, oficinas de dressa e jogos tradicionais da colônia.

Entre as atrações, estão a tradicional Pisa das Uvas, que resgata um dos rituais mais simbólicos da cultura do vinho, e a Cerimônia da Bênção da Safra, quando produtores e comunidade se reúnem em um gesto coletivo de agradecimento pelo ciclo da vindima.

A programação inclui ainda o Spazio Bambini, um espaço especialmente dedicado às crianças. Entre as atividades está o Passaporte do Pequeno Vindimeiro, no qual cada criança recebe um passaporte simbólico e participa de diferentes experiências criativas, recebendo carimbos a cada atividade concluída e prêmios ao completar o percurso.

Já na parte gastronômica, haverá restaurantes e empreendimentos do Vale oferecendo pratos e sabores que acompanham os rótulos apresentados por 19 vinícolas do Vale dos Vinhedos. A taça personalizada para consumo custa R$15.

No fim do dia, terá a Cerimônia de Agradecimento e Comemoração à Safra 2026, um ritual simbólico que reúne produtores e público em torno da chegada dos vinhos em barricas. A celebração contará com banda marcial, bênção da safra, abertura dos barris e distribuição de vinho ao público, marcando simbolicamente o encerramento da Vindima 2026.

Confira a programação geral:

Espaço Cultural

11h, 15h, 19h e 20h: Oficina de Dressa

Oficina de Dressa 11h: Escultura em Parreira

Escultura em Parreira 13h: Oficina de Empalhar Garrafão

Oficina de Empalhar Garrafão 13h: Oficina de Máscaras Befana / Medieval

Oficina de Máscaras Befana / Medieval 14h: História da Imigração / Experiência na Capela das Almas

História da Imigração / Experiência na Capela das Almas 15h: Jogo de Cartas

Jogo de Cartas 15h: Retratos em Aquarela ao Vivo (Experiência artística que o visitante pode posar para um retrato)

Retratos em Aquarela ao Vivo (Experiência artística que o visitante pode posar para um retrato) 18h: Jogo da Mora

Jogo da Mora 19h: Memórias que se preservam (Leve fotografias e documentos antigos para digitalização e ajude a manter viva as histórias do passado)

Memórias que se preservam (Leve fotografias e documentos antigos para digitalização e ajude a manter viva as histórias do passado) 20h: Oficina de Crochê e Tricô

ARENA

14h: Jogos Desafios da Colônia

Jogos Desafios da Colônia 16h: Pisa das Uvas com Grupo de Cantoria Belle Canzone

Pisa das Uvas com Grupo de Cantoria Belle Canzone 17h30min: Cerimônia da Bênção da Safra com o Coral Vale dos Vinhedos

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SPAZIO BAMBINI

11h30min e 19h: História Interativa - O Segredo do Vinhedo da Vovó

História Interativa - O Segredo do Vinhedo da Vovó 12h15min e 17h: Ateliê da Vindima Encantada

Ateliê da Vindima Encantada 14h, 18h e 21h: Slime dos Vinhedos

Slime dos Vinhedos 15h e 20h: Pequenos Confeiteiros da Vindima

Pequenos Confeiteiros da Vindima 16h: Gincana - Aventura da Colheita

PALCO PRINCIPAL - Atrações Musicais