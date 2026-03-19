Festival Vale dos Vinhedos une tradição, vinho e cultura local em evento gratuito no dia 28

O Centro Histórico Vale dos Vinhedos será palco do Festival Vale dos Vinhedos, no dia 28, que irá reunir vinícolas, gastronomia, feira com produtos locais, atrações musicais, manifestações culturais, oficinas, e muito mais. A entrada é gratuita.
Durante o dia, no palco principal haverá apresentações musicais e culturais; já o Mercatino do Vale reunirá pequenos produtores, agroindústrias, artesanato e produtos que expressam a diversidade da produção local. As oficinas e atividades culturais resgatam saberes ligados à imigração italiana e à cultura do vinho, com experiências como empalhar garrafões, escultura em parreira, oficinas de dressa e jogos tradicionais da colônia.
Entre as atrações, estão a tradicional Pisa das Uvas, que resgata um dos rituais mais simbólicos da cultura do vinho, e a Cerimônia da Bênção da Safra, quando produtores e comunidade se reúnem em um gesto coletivo de agradecimento pelo ciclo da vindima.
A programação inclui ainda o Spazio Bambini, um espaço especialmente dedicado às crianças. Entre as atividades está o Passaporte do Pequeno Vindimeiro, no qual cada criança recebe um passaporte simbólico e participa de diferentes experiências criativas, recebendo carimbos a cada atividade concluída e prêmios ao completar o percurso.
Já na parte gastronômica, haverá restaurantes e empreendimentos do Vale oferecendo pratos e sabores que acompanham os rótulos apresentados por 19 vinícolas do Vale dos Vinhedos. A taça personalizada para consumo custa R$15.
No fim do dia, terá a Cerimônia de Agradecimento e Comemoração à Safra 2026, um ritual simbólico que reúne produtores e público em torno da chegada dos vinhos em barricas. A celebração contará com banda marcial, bênção da safra, abertura dos barris e distribuição de vinho ao público, marcando simbolicamente o encerramento da Vindima 2026.
Confira a programação geral:
Espaço Cultural
- 11h, 15h, 19h e 20h: Oficina de Dressa
- 11h: Escultura em Parreira
- 13h: Oficina de Empalhar Garrafão
- 13h: Oficina de Máscaras Befana / Medieval
- 14h: História da Imigração / Experiência na Capela das Almas
- 15h: Jogo de Cartas
- 15h: Retratos em Aquarela ao Vivo (Experiência artística que o visitante pode posar para um retrato)
- 18h: Jogo da Mora
- 19h: Memórias que se preservam (Leve fotografias e documentos antigos para digitalização e ajude a manter viva as histórias do passado)
- 20h: Oficina de Crochê e Tricô
ARENA
- 14h: Jogos Desafios da Colônia
- 16h: Pisa das Uvas com Grupo de Cantoria Belle Canzone
- 17h30min: Cerimônia da Bênção da Safra com o Coral Vale dos Vinhedos
SPAZIO BAMBINI
- 11h30min e 19h: História Interativa - O Segredo do Vinhedo da Vovó
- 12h15min e 17h: Ateliê da Vindima Encantada
- 14h, 18h e 21h: Slime dos Vinhedos
- 15h e 20h: Pequenos Confeiteiros da Vindima
- 16h: Gincana - Aventura da Colheita
PALCO PRINCIPAL - Atrações Musicais
- 11h: Júnior Mineiro
- 13h: Apresentação do Projeto Clave do Sol (Iniciativa voltada a crianças e adolescentes, patrocinada pela Gerdau)
- 15h: Apresentação do Grupo de Danças Típicas Ricordi D’Itália
- 16h30min: Banda Yellow Glass
- 19h: Banda Ultramen
- 21h: Banda Disco Groove