Femaçã, em Veranópolis, já tem datas definidas para 2027

A Festa Nacional da Maçã e Feira Agroindustrial, conhecida como Femaçã, será realizada entre os dias 9 a 11 e 15 a 18 de abril de 2027, em Veranópolis. Realizada a cada quatro anos, a 12ª edição do evento ocorrerá no Parque de Exposições José Bin.
Pela primeira vez, a Femaçã será presidida por uma mulher, Rubiane Cenci Freitas Baldissera. A equipe também conta com as vice-presidências de Rubia Cenci Freitas e Karina Pessato Talavera Borsato.
A diretoria conta ainda com outros sete integrantes, formando um grupo responsável pela coordenação geral da festa.
Em maio deste ano a organização realizará o lançamento oficial da XII Femaçã, na Sociedade Alfredochavense (SOAL). Para junho está prevista a abertura das inscrições para as candidatas interessadas em participar do concurso que elegerá a Imperatriz e as Princesas da festa. A escolha da corte está programada para 7 de novembro deste ano.