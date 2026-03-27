Femaçã, em Veranópolis, já tem datas definidas para 2027

Em maio, a organização realizará o lançamento oficial da XII Femaçã, na Sociedade Alfredochavense (SOAL). Rasip Agro / Divulgação

A Festa Nacional da Maçã e Feira Agroindustrial, conhecida como Femaçã, será realizada entre os dias 9 a 11 e 15 a 18 de abril de 2027, em Veranópolis. Realizada a cada quatro anos, a 12ª edição do evento ocorrerá no Parque de Exposições José Bin.

Pela primeira vez, a Femaçã será presidida por uma mulher, Rubiane Cenci Freitas Baldissera. A equipe também conta com as vice-presidências de Rubia Cenci Freitas e Karina Pessato Talavera Borsato.

À frente da presidência da diretoria executiva está Rubiane Cenci Freitas Baldissera, e nas vice-presidências de Rubia Cenci Freitas e Karina Pessato Talavera Borsato. Leandro Galante / Divulgação

A diretoria conta ainda com outros sete integrantes, formando um grupo responsável pela coordenação geral da festa.

Leia Mais Você sabe como é feito o cristal murano? Fábrica de Gramado oferece tour que ainda permite que o turista faça uma peça