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Feira do peixe vivo de Farroupilha começa nesta terça-feira

Iniciativa da prefeitura ocorrerá no Centro do Agricultor, no Largo Carlos Fetter, até quinta-feira. Espécies custam a partir de R$ 22 ao quilo

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