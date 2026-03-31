Feira do peixe vivo de Farroupilha começa nesta terça-feira

Expectativa do município é manter uma média de comercialização de cerca de 11 toneladas de peixe. Prefeitura de Farroupilha / Divulgação

A feira do peixe vivo da Semana Santa, em Farroupilha, será aberta nesta terça-feira (31), às 13h. A iniciativa da prefeitura ocorrerá no Centro do Agricultor, no Largo Carlos Fetter. Na quarta (1°) e na quinta (2), quando termina a venda, o atendimento será das 7h às 19h.

As espécies comercializadas são carpa húngara e prateada, por R$ 22 ao quilo; carpa capim, por R$ 24 ao quilo; além de tilápia, pacu e jundiá, por R$ 27 ao quilo. Os peixes são de quatro produtores.