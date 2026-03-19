Feira do Peixe Vivo começa no dia 31, na Praça Dante Alighieri, em Caxias do Sul

Em Caxias do Sul, a Feira do Peixe Vivo ocorrerá do dia 31 até 2 de abril , na Praça Dante Alighieri, em frente à Catedral Diocesana. Promovida pela Secretaria Municipal da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Smapa), a feira funcionará das 7h às 18h.

Segundo a prefeitura, houve um aumento médio de 8,82% nos valores do quilo do peixe. Cinco piscicultores vão vender, na praça, as seguintes variedades:

A Feira do Peixe Vivo faz parte da programação da 3ª Páscoa de Caxias – O Doce Sabor dos Encontros. No dia 1º de abril, às 14h, também na Praça Dante Alighieri, o Chef Matheus Troglio, do Senac Caxias, realizará a oficina De Sabor e Fé: O Peixe da Sexta-feira Santa. A participação é gratuita, por ordem de chegada no dia do evento, com vagas limitadas.