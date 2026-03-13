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Febre amarela, sarampo e HPV estão entre as vacinas com menor adesão em Caxias do Sul

Para reverter quadro, prefeitura aposta em nova campanha, com abertura de sete UBSs no último sábado de cada mês. Atendimento começa no dia 28 de março, das 10h às 16h

Alana Fernandes

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