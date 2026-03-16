Farroupilha torna lei programa para atendimento a homens que reconheçam em si comportamentos violentos

Acompanhamento é realizado individualmente por demanda espontânea e atua de forma preventiva para enfrentamento da violência contra a mulher. Prefeitura de Farroupilha / Divulgação

Um programa que começou com visitas a empresas e escolas para conscientizar homens a identificar possíveis comportamentos de violência evoluiu para o acolhimento e o atendimento psicossocial em Farroupilha.

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A lei que institui o programa Eu Respeito foi aprovada por unanimidade pela Câmara de Vereadores e será sancionada nesta terça-feira (17) pelo prefeito Jonas Tomazini.

Desde o início do ano, quatro homens, que procuraram o serviço de forma espontânea, estão sendo atendidos por uma psicóloga e auxiliados a entender os motivos da impulsividade e das ações nocivas ao ambiente familiar.

— Não se trata de transformar o agressor em vítima. A vítima segue sendo quem sofreu os efeitos do comportamento do companheiro, seja no âmbito emocional, físico ou patrimonial. O propósito do atendimento vai no sentido de sensibilizar o homem, que percebe uma tendência de escalada da violência, para que por meio de um espaço de escuta empática e sem julgamentos tenha possibilidade de refletir e se responsabilizar por seu comportamento — explica a psicóloga e coordenadora da Saúde Mental da Secretaria de Saúde, Eliane Veronese.

Por enquanto, o programa não recebe autores de violência doméstica ou encaminhados pela Justiça, por exemplo. No entanto, no futuro, segundo Eliane, o Eu Respeito pretende formar grupos de até 10 homens que vão promover a reflexão sobre masculinidade e machismo. São os chamados grupos restaurativos ou reflexivos, que criam espaços de educação e reabilitação baseados na Lei Maria da Penha. Com foco na responsabilização, eles promovem reflexões para prevenir a reincidência. Participações determinadas pela Justiça também poderão ocorrer.

— Não temos nenhum problema em atender homens com histórico de violência. Se o juiz ou a promotoria nos encaminhar, vamos atender como todo o cuidado para entender onde estamos entrando. O que eu vejo em comum entre eles é um histórico de violência na infância e uma conscientização de não querer repetir comportamentos. Todos dizem querer melhorar e amar as esposas. Nenhum deles transfere a responsabilidade e eles se dão conta de que o comportamento é disfuncional e crescente, mas que não conseguem sozinhos interrompê-lo, ainda que saibam, racionalmente, que estão errados.

Medida evita que projeto seja interrompido

Iniciativa do gabinete da primeira-dama, o programa Me Respeita foi o embrião da nova lei. Desde o ano passado, decidiu levar o debate a empresas e escolas. Sancioná-lo é, para o prefeito Jonas Tomazini, uma forma de manter o serviço independente de governos:

— As iniciativas, quando não previstas, podem se tornar transitórias. Não é para o agressor. Depois que acontecer, ele será tratado sobre as penas da lei. Estamos tratando aqui do antes, para preservar o relacionamento e a família. É um serviço que está disponível desde fevereiro e já teve uma repercussão positiva.

A partir desse ano, portanto, o programa, segundo a primeira-dama Juliane Lazzari Tomazini, terá três frentes: visitas a estabelecimentos comerciais e industriais, treinamentos e atendimento psicossocial.

— As instituições estão vendo a necessidade de treinar funcionários e, por isso, ampliamos as apresentações. Temos o Me Respeita Mirim que fará abordagens para alunos a partir do 6ºano e viemos com essa nova frente de tratamento masculino — ressalta.

Como participar

:: A iniciativa passa a integrar a rede municipal de Saúde e Assistência Social, sob agendamento.