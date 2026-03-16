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Farroupilha torna lei programa para atendimento a homens que reconheçam em si comportamentos violentos

Aprovada por unanimidade pela Câmara de Vereadores, será sancionada pelo prefeito Jonas Tomazini nesta terça (17)

Pedro Zanrosso

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