Ex-reitor da UCS, João Luiz de Morais morre aos 91 anos em Caxias do Sul

Morais durante descerramento de placa em sua homenagem em 2015 na UCS. Claudia Velho / UCS / Divulgação

Ex-reitor da Universidade de Caxias do Sul (UCS), João Luiz de Morais morreu nesta sexta-feira (6), aos 91 anos, em Caxias do Sul. Ele esteve à frente da instituição entre maio de 1987 e maio de 1990. Não haverá velório. A cremação está marcada para as 15h deste sábado (7), no Memorial Crematório São José.

Professor ligado à área da economia e com trajetória acadêmica dentro da própria universidade, Morais já atuava na instituição antes de assumir a reitoria. Ele lecionava na antiga Faculdade de Economia da UCS desde a década de 1960.

Em nota, a UCS manifestou pesar pelo falecimento de Morais:

"A Universidade de Caxias do Sul (UCS) manifesta seu mais profundo pesar pelo falecimento do professor e ex-reitor João Luiz de Morais, ocorrido nesta sexta-feira, 6 de março.

João Luiz de Morais liderou a Instituição com integridade e visão, ocupando o cargo de Reitor no período de maio de 1987 a maio de 1990.

A UCS expressa sua eterna gratidão pela dedicação incansável e pelo trabalho fundamental realizado pelo professor Morais durante sua trajetória nesta casa, cujo legado permanece vivo no desenvolvimento de nossa estrutura educacional.