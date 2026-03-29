Evento valoriza adoção dos 'caramelos', os cães sem raça definida, em Caxias do Sul

Vencedores da categoria "50 Tons de Caramelo" do desfile promovido no evento Semmas / Divulgação

Os "caramelos dominaram" o bairro Cinquentenário, em Caxias do Sul, neste sábado (28), para o evento de adoção e lazer entre os animais e os tutores. A atividade foi promovida pela Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Sustentabilidade (Semmas), através do Departamento de Proteção Animal (DPA).

A iniciativa teve como objetivo valorizar os cães sem raça definida, os populares “caramelos”, e incentivar a adoção responsável e o cuidado com os animais.

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Também foi realizado um desfile que teve 56 inscritos e premiou nove cães em três categorias especiais: 50 Tons de Caramelo, Caramelo Mais Fashion e Caramelo Adotado do Canil Municipal. Os critérios para definição do pódio foram beleza, história e o vínculo entre os animais e seus tutores.