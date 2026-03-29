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Evento valoriza adoção dos 'caramelos', os cães sem raça definida, em Caxias do Sul

Atividade ocorreu no bairro Cinquentenário na tarde deste sábado (28), incluindo desfile com 56 cães inscritos e premiação em três categorias. Dois cães foram adotados

Renata Oliveira Silva

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