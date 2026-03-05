Estrutura colapsada de viaduto em construção na BR-470, em Bento Gonçalves, começará a ser desmontada em 15 dias

Obra possui cobertura total de seguro, conforme o Dnit. PRF / Divulgação

O Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit) está preparando um plano de desmonte da estrutura colapsada de um viaduto em construção na BR-470, na Serra do Rio das Antas, em Bento Gonçalves. O material pesado ainda está suspenso no local, o que faz com que as obras no km 193 sigam paralisadas temporariamente. Não há interferência no trânsito, já que a elevada é erguida ao lado do traçado original da rodovia.

O desabamento da estrutura aconteceu no último sábado (28) — apesar de danos já serem observados pelo menos na quinta (26) — e envolveu principalmente uma viga de cerca de 93 toneladas. Esse componente foi içado em três partes, contudo, durante o trabalho de posicionamento e soldagem das peças, houve falha em um macaco hidráulico, provocando a torção da viga e a sobrecarga do sistema de escoramento.

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O Dnit assegurou, por meio de nota, que não houve feridos e que o projeto estrutural do viaduto não foi comprometido. Nesta semana, seguinte ao incidente, a autarquia informa que são realizadas avaliação e perícia pela empresa seguradora — a obra possui cobertura total de seguro.

— Estamos finalizando o plano de ação para definir como fixar o que não sofreu queda e desmontar o que caiu. O que foi afetado será refeito — garante o chefe de Serviços do Dnit na região, Adalberto Jurach.

A expectativa é que na semana que vem comece o serviço de fixação da parte não afetada do viaduto e, em 15 dias, as equipes iniciem a desmontagem da estrutura que caiu.

Incidente atrasa planos

A BR-470, no trecho da Serra entre Bento Gonçalves e Veranópolis, recebe a construção de dois viadutos, que somam investimento de R$ 52,3 milhões. Com geometria curva e maior espaçamento entre pilares, os projetos foram pensados para permitir a passagem de água e detritos por baixo da pista, reduzir riscos de deslizamentos e evitar interrupções no tráfego.