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Serra do Rio das Antas
Notícia

Estrutura colapsada de viaduto em construção na BR-470, em Bento Gonçalves, começará a ser desmontada em 15 dias

Material pesado ainda está suspenso, ocasionando em uma paralisação temporária das obras no km 193. Dnit diz que não houve feridos e que o projeto estrutural do viaduto não foi comprometido

Luca Roth

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