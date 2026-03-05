Estrutura colapsada de viaduto em construção na BR-470, em Bento Gonçalves, começará a ser desmontada em 15 dias

O Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit) está preparando um plano de desmonte da estrutura colapsada de um viaduto em construção na BR-470, na Serra do Rio das Antas, em Bento Gonçalves. O material pesado ainda está suspenso no local, o que faz com que as obras no km 193 sigam paralisadas temporariamente. Não há interferência no trânsito, já que a elevada é erguida ao lado do traçado original da rodovia.
O desabamento da estrutura aconteceu no último sábado (28) — apesar de danos já serem observados pelo menos na quinta (26) — e envolveu principalmente uma viga de cerca de 93 toneladas. Esse componente foi içado em três partes, contudo, durante o trabalho de posicionamento e soldagem das peças, houve falha em um macaco hidráulico, provocando a torção da viga e a sobrecarga do sistema de escoramento.
O Dnit assegurou, por meio de nota, que não houve feridos e que o projeto estrutural do viaduto não foi comprometido. Nesta semana, seguinte ao incidente, a autarquia informa que são realizadas avaliação e perícia pela empresa seguradora — a obra possui cobertura total de seguro.
— Estamos finalizando o plano de ação para definir como fixar o que não sofreu queda e desmontar o que caiu. O que foi afetado será refeito — garante o chefe de Serviços do Dnit na região, Adalberto Jurach.
A expectativa é que na semana que vem comece o serviço de fixação da parte não afetada do viaduto e, em 15 dias, as equipes iniciem a desmontagem da estrutura que caiu.
Incidente atrasa planos
A BR-470, no trecho da Serra entre Bento Gonçalves e Veranópolis, recebe a construção de dois viadutos, que somam investimento de R$ 52,3 milhões. Com geometria curva e maior espaçamento entre pilares, os projetos foram pensados para permitir a passagem de água e detritos por baixo da pista, reduzir riscos de deslizamentos e evitar interrupções no tráfego.
A elevada do km 192 terá 15 metros de altura e 85 metros de extensão, com previsão de entrega para março. Já o viaduto do km 193 apresenta maior complexidade, com 17 metros de altura e 126 metros de extensão. O imprevisto de sábado atrasa o plano de conclusão da obra, que estava assinalado para junho. Ainda assim, o Dnit estima concluir os trabalhos no segundo semestre deste ano.