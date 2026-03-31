Estoques de sangue no Hemocentro Regional de Caxias do Sul estão em situação crítica

O estoque é essencial para garantir o suporte aos hospitais e pacientes em situações de urgência e emergência. Bruno Todeschini / Agencia RBS

O Hemocentro Regional de Caxias do Sul (Hemocs) alerta para a situação crítica dos estoques de sangue. O balanço, realizado nesta terça-feira (31), aponta que os tipos A+, AB+ e O+ estão em estado crítico, enquanto o tipo O- está em estado de alerta.

O Hemocs atende 100% dos leitos do Sistema Único de Saúde (SUS) na área de abrangência da 5ª Coordenadoria Regional de Saúde, que compreende 49 municípios da região Nordeste. O estoque é essencial para garantir o suporte aos hospitais e pacientes em situações de urgência e emergência.

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