Estoques de sangue no Hemocentro Regional de Caxias do Sul estão em situação crítica

O Hemocentro Regional de Caxias do Sul (Hemocs) alerta para a situação crítica dos estoques de sangue. O balanço, realizado nesta terça-feira (31), aponta que os tipos A+, AB+ e O+ estão em estado crítico, enquanto o tipo O- está em estado de alerta.
O Hemocs atende 100% dos leitos do Sistema Único de Saúde (SUS) na área de abrangência da 5ª Coordenadoria Regional de Saúde, que compreende 49 municípios da região Nordeste. O estoque é essencial para garantir o suporte aos hospitais e pacientes em situações de urgência e emergência.
Os interessados em doar sangue podem comparecer no Hemocs, que fica na Rua Ernesto Alves, 2.260, ao lado da UPA Central. O atendimento é realizado de segunda a sexta-feira, das 8h15min às 16h45min (sem fechar ao meio-dia) e aos sábados, das 8h às 12h. Também é possível realizar um agendamento prévio pelo WhatsApp (54) 98418-8487 ou telefone (54) 3290-4580.