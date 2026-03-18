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Estado deve fechar 15 leitos na Clínica Paulo Guedes, em Caxias do Sul, após corte de gastos da Secretaria Municipal da Saúde 

Mudança contratual elimina pagamento municipal de 15 leitos para moradores de outras cidades, gerando economia anual estimada em R$ 1,5 milhão para o município. As vagas serão substituídas para hospitais gerais de outras regiões

Renata Oliveira Silva

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