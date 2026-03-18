Estado deve fechar 15 leitos na Clínica Paulo Guedes, em Caxias do Sul, após corte de gastos da Secretaria Municipal da Saúde 

A clinica particular conta com 160 leitos SUS, sendo 100 do município e 60 do Estado MPF / Divulgação

Uma alteração contratual levou a Secretaria da Saúde de Caxias do Sul a interromper o pagamento de 15 leitos no hospital psiquiátrico Clínica Professor Paulo Guedes. Segundo a pasta, o custeio dessas vagas é de responsabilidade do governo do Estado, e não do município.

Conforme titular da pasta, Rafael Bueno, atualmente, a clínica conta com 160 leitos destinados ao Sistema Único de Saúde (SUS). Desse total, 100 são contratados para atender somente a pacientes de Caxias do Sul, o que seguirá sendo feito. Segundo ele, os outros 60 leitos deveriam ser custeados pelo Estado.

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No entanto, 15 dessas 60 vagas vinham sendo pagas pelo município, ao custo de R$ 267,54 por dia cada, o que representa cerca de R$ 120 mil mensais. A partir de 13 de abril, esse repasse será suspenso. Ainda de acordo com a secretaria, o Estado atualmente cobre apenas 45 desses 60 leitos. Com a mudança, a estimativa é de economia de R$ 1,5 milhão por ano aos cofres municipais.

— Isso visa a equalizar esse contrato e também por uma otimização de recursos, já que o Município enfrenta crise financeira, o que tem exigido medidas de contenção de gastos — enfatizou Bueno.

Em nota, a Secretaria Estadual da Saúde informou que manterá o custeio de 45 leitos, enquanto os outros 15 devem ser gradualmente desativados. A redução ocorrerá à medida que novos leitos forem habilitados em hospitais gerais, conforme prevê a legislação vigente.

Confira a íntegra da nota: