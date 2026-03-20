Estabelecimento é interditado e mais de 30 veículos são autuados em operação contra perturbação do sossego em Caxias do Sul

Local operava sem a documentação exigida pela lei, segundo a SMU. Pamela Jantsch / Divulgação

A prefeitura de Caxias do Sul e órgãos de segurança fizeram uma operação integrada na noite desta quinta-feira (19) para coibir a perturbação do sossego público nas imediações da Universidade de Caxias do Sul (UCS), no bairro Petrópolis. O local teria sido alvo de reclamação dos moradores.

De acordo com balanço da Secretaria Municipal do Urbanismo (SMU), um estabelecimento foi interditado por operar sem a documentação exigida pela lei. O nome do local não foi divulgado.

No trânsito, 48 abordagens foram realizadas, resultando na autuação de 33 veículos e na remoção de cinco. Dois condutores foram flagrados e responsabilizados por embriaguez ao volante.

Além disso, um homem foi encaminhado à delegacia por desacato aos agentes durante os trabalhos.

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A operação, coordenada pela SMU, contou com a participação da Brigada Militar (BM), Polícia Civil, Secretaria Municipal de Trânsito (SMTTM) e Guarda Municipal.