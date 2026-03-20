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Estabelecimento é interditado e mais de 30 veículos são autuados em operação contra perturbação do sossego em Caxias do Sul

Atuação integrada da prefeitura e órgãos de segurança ocorreu na noite desta quinta-feira no bairro Petrópolis após reclamação de moradores

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