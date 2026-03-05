Escolas de Flores da Cunha ganham dispositivos que permitem comunicação mais ágil com a Guarda Civil Municipal

As estruturas foram instaladas na parte externa das escolas e do InTec — Núcleo de Extensão Educacional. Pamela Pelizzaro / Divulgação

Quatorze instituições de ensino de Flores da Cunha foram contempladas com totens de cercamento eletrônico. Os dispositivos permitem contato direto e mais ágil com a central da Guarda Civil Municipal (GCM) em situações de emergência.

Cada totem conta com um botão de pânico que, ao ser acionado, envia um alerta automático para a GCM. O dispositivo possui uma câmera que permite que a central se comunique imediatamente com quem realizou o acionamento.

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As estruturas foram instaladas na parte externa das escolas e do InTec — Núcleo de Extensão Educacional.

— É um trabalho de prevenção que busca garantir mais tranquilidade para alunos, professores, equipes escolares e também para as famílias — destaca o prefeito César Ulian.



