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Escolas de Flores da Cunha ganham dispositivos que permitem comunicação mais ágil com a Guarda Civil Municipal

Ao todo, são 13 instituições municipais e o Núcleo de Extensão Educacional beneficiados com com o projeto de cercamento eletrônico. Equipamentos possuem botão de pânico e câmera

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