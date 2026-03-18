Escola de Farroupilha suspende as aulas após princípio de incêndio

Um princípio de incêndio foi registrado no Colégio Estadual Farroupilha, no Centro de Farroupilha, na manhã desta quarta-feira (18). Ninguém ficou ferido.

Conforme as informações da direção da instituição, o fato ocorreu por volta das 7h30min devido a um problema na rede elétrica do auditório. No momento, havia cerca de 120 alunos em uma atividade escolar.

— Eles começaram a se sentir o ambiente pesado, sufocados, então resolveram ligar os ventiladores. Aquela fumaça começou a se propagar, tomar mais intensidade e foi quando eles detectaram que estava tendo um curto-circuito. Eles não sabiam onde era e imediatamente os professores começaram a retirar eles e os outros alunos do prédio — contou a diretora Elezita Ferrari.

Apesar do susto, ninguém ficou ferido, pois os alunos receberam um treinamento de evacuação em casos de incêndios, no início das aulas. O Corpo de Bombeiros foi acionado e também fez os procedimentos padrões de averiguação do espaço.

Porém, a preocupação da direção segue, já que o problema se arrasta desde 2019, quando o governo do Estado iniciou uma obra para reforma na rede elétrica, que até agora não foi concluída.

— Porque todas essas questões são decorrentes de uma obra de anos inacabada. A gente passa por várias instabilidades desde então. A nossa escola é muito equipada, nós temos ar-condicionado, mas que a gente não pode usar porque a rede não comporta. Tanto que hoje não tinha nada de "extraordinário" ligado naquela sala. A gente acredita que veio a ter um curto-circuito dentro do forro, já que a fumaça vinha desse local — explicou Elezita.

Leia Mais Obra parada em escola de Farroupilha impede uso de ar condicionado em salas de aula

O que diz a Secretaria de Obras do Estado (SOP)

As aulas foram suspensas nesta quarta-feira (18). O retorno foi definido para essa quinta-feira (19), após uma avaliação técnica de um engenheiro da Secretaria de Obras do Estado (SOP) que constatou que o problema foi no ventilador. Além disso, em nota, a pasta pontuou que a "rede elétrica da escola não apresenta nenhum problema, estando em perfeita condição".

Contudo, quando questionado em relação as obras citadas pela direção, a assessoria da pasta destacou que as reformas iniciadas em 2019 "foram concluídas". Porém, na época, identificaram a necessidade da expansão da rede elétrica. É nessa questão que ainda há falhas na escola. Segundo a pasta, o processo ainda está em andamento. Confira abaixo:

"As secretarias da Educação (Seduc) e de Obras Públicas (SOP) do Estado informam que, na manhã de quarta-feira (18), um ventilador instalado no auditório do Colégio Estadual Farroupilha, em Farroupilha, teve uma falha em seu funcionamento e produziu fumaça, que se espalhou pelo ambiente. Por precaução, o abastecimento de energia elétrica foi interrompido e o local, esvaziado. À tarde, a SOP realizou uma vistoria e constatou que a rede elétrica da escola não apresenta nenhum problema, estando em perfeita condição. A escola já foi liberada para funcionamento, e na quinta-feira (19) as atividades ocorrerão normalmente".

"A obra iniciada em 2019 previa reparos na rede elétrica interna e isso tudo foi feito. Naquela ocasião, se identificou que a carga elétrica da escola poderia ser ampliada, tendo em vista futuras instalações de equipamentos, mas isso não foi feito. O processo que está em curso no momento com a concessionária de energia é justamente esse aumento de carga. Em 2022, o que ocorreu foi o encerramento do contrato da empresa responsável pela obra com o Estado. Antes disso, ela executou tudo o que foi demandado pelo Estado. Portanto, não houve paralisação de obra na escola".