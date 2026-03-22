Entre seca e excesso de chuva, uso de poços artesianos vira foco de estudo da UFRGS na Serra Gaúcha

Pesquisadores da UFRGS estão monitorando 12 poços artesianos em quatro cidades da região desde junho de 2024. Equipe IPH / Divulgalção

Entre anos de estiagem e o episódio de chuva mais intenso já registrado no Rio Grande do Sul, em maio de 2024, os municípios da Serra Gaúcha enfrentam desafios cada vez maiores para compreender o ciclo da água e gerir o uso desse recurso, sobretudo diante da possibilidade de novos episódios. Um estudo realizado pelo Instituto de Geociências da Universidade de São Paulo (IGc-USP) em parceria com o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe), publicado em agosto do ano passado, indica que as mudanças no clima podem comprometer a recarga natural de aquíferos em todo o país.

Na região, um projeto pioneiro desenvolvido por pesquisadores da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), busca entender os impactos na recarga do Aquífero Serra Geral, no qual a Serra Gaúcha está assentada.

— Os aquíferos são reservatórios de água subterrânea, formados por rochas, areia ou sedimentos. A água é armazenada nos poros ou espaços vazios dessas rochas, onde ela também circula e vai até as camadas mais fundas do solo — explica o professor e geólogo da UFRGS, Tiago de Vargas.

Segundo ele, os aquíferos possuem diferentes tipos de formação geológica. O da Serra Geral é classificado como faturado, uma composição que naturalmente possui menor capacidade de reserva hídrica. A situação se torna mais delicada pela ampla captação das águas subterrâneas na região pelos poços artesianos. Só em Caxias do Sul, são mais de 420 instalados na cidade, segundo a Secretaria Estadual do Meio Ambiente (Sema).

— No Rio Grande do Sul, o Aquífero Serra Geral é o mais explorado, sobretudo pelas pequenas cidades e localidades do interior que se abastecem das águas subterrâneas. Conforme as cidades e essas comunidades vão crescendo, a demanda pela água aumenta e novos poços são abertos — pontua.

Desde junho de 2024, o grupo do Instituto de Pesquisas Hidráulicas (IPH) da UFRGS tem monitorado 12 poços artesianos inoperantes no interior de Bento Gonçalves, Carlos Barbosa, Caxias do Sul e Garibaldi. O objetivo é estimar quanto tempo esses poços demoram para se recarregar com a água da chuva.

O aquífero é representado pelas camadas nas cores cinza e marrom. Taison Anderson Bortolin / UFRGS / Reprodução

Através de sensores e análises químicas, os pesquisadores têm estimado o intervalo que os poços levam para recuperar o volume de água. Dados iniciais, coletados em Fazenda Souza, Santa Lúcia do Piai e nas proximidades da barragem Marrecas, em Caxias do Sul, indicam que o período de recarga pode levar mais de um mês.

— Supondo que a chuva média anual da cidade seja 1,8 mil milímetros, nossa estimativa é que de 8% a 15% dessa água vá para o aquífero. Não há uniformidade no tempo de recarga, ela varia de cinco a 45 dias. Depende muito de onde o poço está localizado, da profundidade, do relevo e das fraturas da rocha, que dão mais ou menos rapidez na infiltração — detalha.

Os estudos, que seguem até agosto, permitirão ao grupo analisar dois cenários opostos: El Niño e La Niña. A expectativa é que a partir desses fenômenos e dos padrões observados nas quatro cidades, se possa estabelecer um modelo de recarga hídrica que se aplique em toda Serra.

— A região Nordeste (do RS) como um todo não apresenta muitas diferenças, inclusive no aquífero. Então, assim que os dados forem analisados, teremos informações que podem servir de base não apenas para as cidades estudadas, mas para a microrregião.

A mensuração do volume de água pluvial que se acumula no aquífero e o comportamento da circulação dessa água são indicadores estratégicos para municípios e órgãos de gestão. Ter noção de quanta água está disponível é fundamental para controlar a instalação de novos poços artesianos.

Conforme o professor, há estudos que indicam que para cada poço aberto legalmente, há outros 10 em situação irregular, o que pode comprometer a segurança hídrica e a qualidade das águas subterrâneas.