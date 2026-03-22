Geral

Dia Mundial da Água 
Notícia

Entre seca e excesso de chuva, uso de poços artesianos vira foco de estudo da UFRGS na Serra Gaúcha

Pesquisa feita em Bento Gonçalves, Carlos Barbosa, Caxias do Sul e Garibaldi mede quanto da chuva chega ao subsolo e tenta definir limite seguro de exploração da água

Tamires Piccoli

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