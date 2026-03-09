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Mudanças em debate 
Notícia

Entenda o projeto proposto em Caxias para modificar áreas de preservação permanente

Iniciativa do Samae e Semmas foi apresentada nesta segunda-feira (9) na CIC. Objetivo é reduzir faixas de preservação em trechos descaracterizados para permitir regularização fundiária e expansão de atividades em urbanas consolidadas

Tamires Piccoli

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