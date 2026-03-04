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Futuro promissor 
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Entenda como o preço mínimo do suco de uva pode destravar estoque e dar fôlego ao setor vitivinícola na Serra

Entidades acreditam que a partir da precificação seja possível escoar 230 milhões de litros, que ficaram estocados desde a safra passada, além de abrir caminhos para a venda do produto para o governo e mercado externo 

Tamires Piccoli

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