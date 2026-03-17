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Entenda como funcionará o Estatuto Digital da Criança e do Adolescente, que entra em vigor nesta terça-feira 

Nova legislação estabelece obrigações para plataformas digitais, para proteger menores de idade no ambiente online 

Gabriela Alves

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