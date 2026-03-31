Geral

Notícia

Encenação da Via-Sacra e procissão com a imagem do Cristo Morto ocorrem na Sexta-Feira Santa, em Caxias do Sul

Neste dia, não são celebradas missas, mas ocorrem momentos de oração

Pablo Ribeiro

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS