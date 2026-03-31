Encenação da Via-Sacra e procissão com a imagem do Cristo Morto ocorrem na Sexta-Feira Santa, em Caxias do Sul

Fábio Venâncio Miranda irá interpretar Jesus Cristo pelo terceiro ano seguido. Porthus Junior / Agencia RBS

A Sexta-Feira Santa (3) será marcada por manifestações de fé e tradição em Caxias do Sul, com a realização de dois importantes momentos religiosos: a encenação da Via-Sacra da Juventude e a procissão com a imagem do Cristo Morto. A data, considerada uma das mais significativas do calendário católico, é dedicada ao jejum e à abstinência de carne. Neste dia, não são celebradas missas, mas ocorrem momentos de oração.

— Estamos na Semana Santa, que é uma semana muito especial. Dentro da fé cristã, ela é a semana central, porque recorda os últimos momentos da vida de Jesus e, no fundo, a consumação daquilo que os cristãos entendem pela salvação — destaca o assessor diocesano da Juventude, padre Gustavo Predebon.

Pela manhã ocorre a 22ª edição da Via-Sacra da Juventude, promovida pela Diocese de Caxias do Sul. A encenação ocorre às 9h, nas escadarias dos pavilhões da Festa da Uva, junto ao Monumento Jesus Terceiro Milênio. Neste ano, a encenação estará em sintonia com a Campanha da Fraternidade.

— A campanha deste ano fala sobre moradia. Não ter uma casa é uma cruz muito grande. O direito à moradia é essencial ao ser humano. Por isso, ao rezarmos a Via-Sacra, também lembramos daqueles que não têm uma moradia digna e buscamos sensibilizar a comunidade para esse tema tão importante — pontua o assessor.

Cerca de 40 jovens de diferentes grupos, movimentos e pastorais, além de voluntários das paróquias da Zona Norte participam da atividade, que recria a paixão e morte de Jesus ao longo das estações da Via-Sacra, desde a condenação até o sepultamento. Pelo terceiro ano consecutivo, caberá a Fábio Venâncio Miranda, 42 anos, a tarefa de interpretar Jesus Cristo.

— Nesses passos finais de Jesus, entendemos que é muito importante encená-los de alguma maneira para vivenciá-los de forma mais intensa, ainda mais com a juventude. A juventude é muito aberta a perceber as cruzes pelas quais passam as outras pessoas, e muitas vezes os próprios jovens também enfrentam suas cruzes. Ao ensaiarem, colocam seus talentos e dons a serviço, ajudando o povo a meditar a fé e a vida concreta — acrescenta.

Realizada desde 2004, a Via-Sacra da Juventude tornou-se uma tradição na Diocese. Inicialmente organizada pelas paróquias da área pastoral norte (São José), a atividade passou a ser coordenada pelo Setor Juventude da Diocese a partir de 2014.

Além do momento de oração, a organização reforça o caráter solidário da iniciativa. Os fiéis que participarem são convidados a doar alimentos não-perecíveis, que serão destinados às famílias acompanhadas pela Cáritas da Diocese de Caxias do Sul.

Procissão do Cristo Morto

Encontro das imagens do Cristo Morto e de Nossa Senhora das Dores. Porthus Junior / Agencia RBS

À tarde ocorre a tradicional procissão do Cristo Morto pelas ruas centrais da cidade. Participam grupos das paróquias São Pelegrino, Santo Antônio, Imaculada Conceição (Capuchinhos), São Leonardo Murialdo e São Pio X. O trajeto segue pela Avenida Júlio de Castilhos até a Rua Do Guia Lopes.

Outros dois grupos também integram a caminhada. Na Paróquia Nossa Senhora de Lourdes, a celebração da Paixão acontece às 13h45min, levando a imagem de Nossa Senhora das Dores. Já na comunidade Cristo Redentor, a celebração será às 14h. Os dois grupos se encontram no cruzamento da Rua Os Dezoito do Forte com a Rua Pedro Tomasi, seguindo juntos até a Rua Do Guia Lopes.

O ponto alto da procissão ocorre no entroncamento das ruas Sinimbu e Do Guia Lopes, onde ocorre o encontro das imagens do Cristo Morto e de Nossa Senhora das Dores. Em seguida, os participantes seguem pela Rua Sinimbu até a Catedral, onde o bispo diocesano, dom José Gislon, conduz a homilia e a oração sobre o povo.

Sábado Santo e Domingo de Páscoa

O Sábado Santo (4) é marcado pela Vigília Pascal, considerada uma das celebrações mais importantes do calendário litúrgico. A cerimônia inclui a bênção do fogo novo, da água, o acendimento do Círio Pascal e o canto do Exultet, proclamando a ressurreição de Cristo.

Já o Domingo de Páscoa (5) celebra a vitória da vida sobre a morte, com dezenas de missas nas paróquias e comunidades da região.