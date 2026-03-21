Geral

Sistema lotado
Notícia

Em reunião sobre superlotação carcerária, Justiça sugere aumento de policiais penais e reformas em presídios da Serra

Encontro ocorreu após decisão judicial que proíbe entrada de presos em três casas prisionais da Serra até redução na ocupação

Alana Fernandes

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS