Em reunião sobre superlotação carcerária, Justiça sugere aumento de policiais penais e reformas em presídios da Serra

Uma reunião nesta sexta-feira (20) discutiu a superlotação no sistema carcerário da Serra. Na quarta-feira (18), a Justiça proibiu a entrada de presos na Penitenciária Estadual de Caxias do Sul (Pecs I) até que as galerias voltem à ocupação máxima de 200%. A medida vale também para os presídios de Canela, São Francisco de Paula e Vacaria. O prazo para readequação é de 90 dias.

Dentre as propostas do Poder Judiciário apresentadas no encontro, estão a construção de uma nova cela no presídio de Vacaria e a realização de reformas estruturais no Presídio de Canela, intervenção que poderia gerar cerca de 30 novas vagas. Também foi solicitada a destinação de 30 novos policiais penais para a região.

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Outra sugestão da Justiça foi a construção do presídio feminino de Caxias do Sul — a ser instalado no espaço onde funcionava o regime semiaberto, às margens da BR-116. Neste caso, segundo a juíza Joseline Mirele Pinson de Vargas, haveria a liberação de 96 vagas nas casas prisionais.

Segundo a magistrada, a Polícia Penal tem até o dia 30 de março para apresentar manifestação definitiva sobre as alternativas discutidas. Participaram do encontro integrantes do Poder Judiciário, Ministério Público, Defensoria Pública, Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), Polícia Penal, Polícia Civil e Brigada Militar.

Não há determinação para soltura de presos