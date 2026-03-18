Em razão de eventual escassez de combustível, transporte público vai reduzir horários aos finais de semana em Bento Gonçalves 

Sábados terão horários reduzidos, enquanto que domingo não haverá prestação do serviço na cidade. ASCOM Bento / Divulgação

Em razão de eventual escassez de combustível em virtude do conflito no Oriente Médio, as concessionárias do transporte público de Bento Gonçalves informaram à prefeitura nesta quarta-feira (18) que farão ajustes operacionais nos horários do transporte coletivo nos finais de semana dos dias 21 e 22, e 28 e 29 de março.

Segundo o comunicado da administração municipal, a medida só impacta os próximos dois finais de semana, sendo que, nos sábados, o serviço funcionará apenas das 5h45min às 13h. Já nos domingos, não haverá o transporte coletivo na cidade. Durante a semana, a operação será normal.

Além disso, complementaram que a questão é temporária e "visa garantir a continuidade dos serviços essenciais diante do cenário atual".

A questão do diesel também teve impacto no preço do produto após o início do conflito entre Estados Unidos, Israel e Irã, que controla o Estreito de Ormuz, rota marítima estratégica para o transporte de combustíveis.

Segundo a assessoria do Sindicato do Comércio Varejista de Derivados de Petróleo da Serra Gaúcha (Sindipetro Serra Gaúcha), ainda não foi registrado desabastecimento em postos da região. As distribuidoras estão limitando a compra, mas o combustível está sendo encaminhado.

Como ficarão os horários em Bento

Sábados

A operação será apenas das 5h45 às 13h. Após esse horário, os serviços serão suspensos. Também haverá suspensão total dos horários do sistema Pega Fácil.

Domingos

Suspensão total da operação do transporte coletivo.

De segunda a sexta-feira

Os horários permanecem inalterados, com funcionamento normal, com possibilidade de ajustes pontuais caso haja agravamento do cenário.

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Em Caxias do Sul, o transporte segue normal

Em nota, a Visate, concessionária do transporte coletivo de Caxias do Sul, garantiu que, até o momento, não fará nenhuma alteração nos trajetos. Confira:

"A concessionária de transporte coletivo urbano está recebendo diesel com atrasos e sem padrão fixo de entrega. Ainda assim, as remessas têm sido suficientes para atender à operação diária da empresa. O preço pago atualmente está acima do previsto na tarifa. A empresa acompanha atentamente os desdobramentos do conflito no Oriente Médio e espera que os valores não se desestabilizem a ponto de ser necessária a intervenção do poder público. Até o momento, não há previsão de alterações no serviço devido à falta de diesel".

Na manhã desta quarta-feira (18), a Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) e o Procon de Caxias do Sul realizaram uma ação conjunta de fiscalização em postos de combustíveis no município.