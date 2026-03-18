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Em razão de eventual escassez de combustível, transporte público vai reduzir horários aos finais de semana em Bento Gonçalves 

A medida é válida apenas para os dias 21 e 22, e 28 e 29 de março. Durante a semana, o serviço segue operando normalmente. Em Caxias do Sul, a questão do diesel, ocasionada pelo conflito no Oriente Médio, ainda não impactou as linhas

Renata Oliveira Silva

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