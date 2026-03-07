Geral

Clima
Notícia

Em operação há um ano, estações meteorológicas permitem que agricultores tomem decisões mais assertivas no manejo de lavouras em Caxias

Instalados em altitudes que variam de 85 a 889 metros, equipamentos também são essenciais para o monitoramento da Defesa Civil do município

Alana Fernandes

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS