Em operação há um ano, estações meteorológicas permitem que agricultores tomem decisões mais assertivas no manejo de lavouras em Caxias

Maicol Venturin junto à estação meteorológica instalada na propriedade em Monte Bérico. Equipamento auxilia no momento da irrigação e de aplicação de fungicidas nos parreirais. Ariéli Ziegler / Agencia RBS

Instalada há um ano em Caxias do Sul, a rede de oito estações meteorológicas está facilitando o trabalho de produtores rurais e profissionais do agronegócio. É que o sistema fornece dados climáticos essenciais para um manejo mais assertivo das lavouras. A partir das indicações do sistema, os agricultores sabem, por exemplo, o melhor momento para aplicar defensivos agrícolas e também irrigar as plantações.

Os sensores das estações coletam em tempo real dados como pluviometria, velocidade e direção do vento, umidade, temperatura e pressão do ar. Também há informações como horas de frio, sensação térmica, ponto de orvalho, previsão de geada, molhamento foliar e alertas de condições de doenças.

Liderada pela Câmara de Indústria, Comércio e Serviços (CIC Caxias), a proposta fornece as informações para toda a população gratuitamente. No último ano, o sistema contabilizou 353 cadastrados. Para se ter dimensão do impacto, um único produtor acessou 1,3 mil vezes a plataforma nos últimos 12 meses.

Diretora de Agronegócios da CIC Caxias, Gabriela Guazelli entende que este primeiro ano representou um marco importante, mas ainda há muito o que avançar: tanto na alimentação da base de dados, quanto na adesão de produtores rurais e outros profissionais, como engenheiros agrônomos que prestam assessoria para propriedades.

— O que a gente nota é que os produtores precisam aprender a usar os dados que estão disponíveis. Por isso que o projeto já nasceu com seis treinamentos itinerantes (quatro já realizados). Foi uma grande conquista obter a instalação das oito estações, mas agora precisamos conseguir fazer com que essa informação, essa educação chegue para os produtores. Os que já usam veem muito valor — opina.

Instaladas em altitudes que variam de 85 a 889 metros, as estações estão presentes em Monte Bérico, Vila Seca, Fazenda Souza, Vila Oliva, Terceira Légua, Sebastopol, Santa Lúcia do Piaí e Lajeado Grande, distrito de São Francisco de Paula.

Os benefícios na prática

Estação meteorológica mantida pela família Venturin, em Monte Bérico. Ariéli Ziegler / Agencia RBS

Em Monte Bérico, a estação meteorológica contribui para o cultivo de uvas da família Venturin. A partir de parâmetros da umidade do solo estabelecidos pelos próprios produtores, o sistema emite um alerta pelo celular para ligação da bomba de irrigação.

— Assim, conseguimos ligar na hora certa, nem a mais, nem a menos. Não prejudica a videira — explica o proprietário Maicol Venturin.

Outro facilitador é o sensor de molhamento foliar. A tecnologia, que simula uma folha, consegue medir a presença de água na superfície da planta. Neste caso, as informações são determinantes para aplicação ou não de um fungicida que inibe uma doença comum nos parreirais expostos à alta umidade.

— Eu avalio bem, porque tem uma série de dados. E vale a gente tentar trabalhar para melhorar ainda mais o nosso sistema de produção: tentar baixar o uso de fungicida ou tentar ser mais pontual sobre o tipo de produto: às vezes o mais agressivo, às vezes o menos agressivo. Mas, em geral, está ajudando bastante — opina Venturin.

O engenheiro agrônomo Nilto Balardin é um dos profissionais do agro que se beneficiam do sistema, mesmo não tendo o próprio equipamento. Segundo dados da CIC, no último ano, ele acessou a plataforma mais de 400 vezes. Balardin conta que busca pelos dados de três das estações: Sebastopol, Santa Lúcia do Piaí e Fazenda Souza.

— É uma ferramenta para tomada de decisão, no manejo dos pomares, das lavouras que eu acompanho. Eu olho praticamente todos os dias para ver se choveu ou qual é a temperatura que está nessas áreas — explica.

A partir dos dados de temperatura e umidade, Nilto consegue avaliar o melhor produto para combater determinada doença.

— Auxilia na tomada de decisão no manejo fitossanitário, para saber qual é o melhor produto para usar naquele momento, naquela situação. É um dado imediato e preciso — acrescenta.

Atualmente, o engenheiro agrônomo atende produtores de tomate, cenoura, beterraba e alho. Ele também mantém produção própria de pêssego, ameixa, maçã e nectarina.

Para os pomares, os benefícios, segundo ele, se estendem especialmente para a coleta de informações da quantidade de horas de frio. Se for um inverno ameno, o profissional já sabe que terá que aplicar uma dose maior de produto para estimular a brotação da planta, por exemplo.

Para além da agricultura

Indiretamente, a base de dados é capaz de auxiliar todos os moradores de Caxias do Sul e da região. Isso porque a ferramenta é acompanhada pela Defesa Civil.

As informações do volume de chuva, por exemplo, podem dar subsídio imediato sobre a decisão de evacuação de moradores que vivem próximos às margens de rios.

— A água da chuva de Caxias do Sul tende a escoar para os locais mais baixos, por estarmos em uma região serrana. Dessa forma, o controle e o registro de dados são fundamentais para a tomada de decisão e ações preventivas. Um exemplo ocorreu nas chuvas de junho de 2025. Lembro de repassar informações ao coordenador de São Sebastião do Caí, pois, dependendo das precipitações ocorridas aqui e pelo escoamento destas águas para o Arroio Pinhal e o Rio Caí, poderia alagar as residências naquele município — recorda-se o coordenador da Defesa Civil de Caxias do Sul, tenente Armando da Silva.

Silva garante que o sistema é de fácil manuseio e interativo.

— Estou repassando esta plataforma nos meus treinamentos de Defesa Civil, para estimular as pessoas a buscarem dados eficientes, para ações preventivas e de autocuidado — detalha o coordenador.

Como acessar