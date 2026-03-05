Em Gramado, turistas colhem azeitonas e degustam azeite com cacau e limão siciliano

Turistas colhem azeitonas e provam azeite de oliva extravirgem produzido a partir delas Gabriel Costa / Agencia RBS

Passear por olivais, colher azeitonas e provar azeite de oliva extravirgem com sabor de cacau, de limão siciliano e até de fumaça líquida. Essas são algumas das experiências que os visitantes vivem em um festival de azeite, no interior de Gramado. O evento acontece em seis datas até o final de março e proporciona uma imersão no universo do azeite para celebrar a safra deste ano.

O casal argentino Pamela e Javier se surpreendeu com os diferentes sabores de azeite Gabriel Costa / Agencia RBS

— Nunca imaginei que existia azeite de oliva com sabor de alho ou de baunilha (risos). Gostei de provar e já pensei em combinações de receita para fazer em casa — afirma a administradora de seguros Pamela Trepat, que veio de Buenos Aires com o marido para conhecer Gramado.

O casal participou da degustação sensorial harmonizada, que é uma das primeiras atividades no roteiro do evento.

Degustação tem azeite de oliva extravirgem com infusão de aromas e sabores para harmonizar com pratos salgados e doces Gabriel Costa / Agencia RBS

Guiados por uma especialista, os turistas degustam o azeite de oliva extravirgem fresco, produzido no local, mas com infusão de diversos sabores e aromas - desde cacau e bergamota até trufas negras. Para harmonizar os sabores e aguçar os sentidos, a degustação do azeite é combinada com alimentos como chocolate amargo e pão de milho integral.

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O parque Olivas de Gramado tem quase 30 hectares com mais de 12 mil pés de oliveiras cultivadas no total. É nas lavouras que acontece a parte mais esperada - e fotografada - da visita: colher as próprias azeitonas.

De maneira manual ou com auxílio de máquinas, os visitantes passam de oliveira em oliveira colhendo a fruta que vai ser utilizada para produzir o azeite extravirgem que eles provam depois.

Visitantes passeiam pelo parque a bordo do 'Expresso Olivas' para admirar a natureza da região das hortênsias Gabriel Costa / Agencia RBS

— Eu mal sabia a aparência de uma azeitona na árvore, muito menos que era uma fruta (risos). Gostei muito de passar o dia aqui e aprender mais sobre tudo isso — brinca o empresário catarinense Aurélio Gonçalves.

Ele e a esposa, Ieda Gonçalves, moram em Florianópolis mas já visitaram Gramado mais de 15 vezes.

— Desde o ano passado começamos a visitar mais o interior da cidade e dessa região, e temos descoberto muitos passeios e experiências lindas. É um outro lado, outro destino — conta Ieda.

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Este ano, a safra do azeite no Rio Grande do Sul vai ser aberta oficialmente em abril, mas a colheita já começou em janeiro e deve ser a maior dos últimos três anos, segundo a secretaria estadual de agricultura.

— É agora que estamos nas lavouras colhendo, produzindo azeite extravirgem de alta qualidade com azeitonas frescas. É uma verdadeira festa para quem gosta e, para quem não conhece muito, é uma grande oportunidade de provar e entender mais sobre esse universo que eu considero tão complexo quanto o do vinho e do café — afirma André Willrich Bertolucci, azeitólogo e sócio proprietário do parque.

Piquenique servido em meio aos olivais faz parte da experiência Gabriel Costa / Agencia RBS

Depois de passear pelo local, colher azeitonas e passar por uma imersão, os turistas acompanham a produção do azeite na hora, dentro do lagar - oficina com maquinários e especialistas para extrair o azeite das azeitonas que os próprios visitantes colheram. O resultado é levado para casa em uma garrafa de 100ml.

— O azeite de oliva extravirgem é como um suco, quanto mais fresco e puro, melhor. É muito rico em antioxidantes, faz muito bem à saúde e pode ser usado tanto na finalização quanto no cozimento dos pratos — afirma a sommelier em azeite de oliva Chania Chagas, que também é proprietária de um empório especializado no produto.

O pôr do sol no local é um dos mais procurados da região Gabriel Costa / Agencia RBS

Para finalizar a experiência, é servido um piquenique mediterrâneo em meio aos olivais, onde o turista aprecia o pôr do sol a cerca de 800 metros de altitude e pode até saborear um chope produzido com folhas de oliveira.