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Em Gramado, turistas colhem azeitonas e degustam azeite com cacau e limão siciliano

Festival do Azeite Nostra Oliva acontece em seis datas de março no Olivas de Gramado. Evento celebra a safra do azeite no Estado

Gabriel Costa

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