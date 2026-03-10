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Em cinco anos, registro de testamento em cartório cresce 55% em Caxias do Sul; saiba por que é importante e como fazer valer as últimas intenções

Apenas em 2025 foram registrados 201 atos de testamento no município. Digitalização e mais informações disponíveis são fatores que contribuem para o crescimento, de acordo com especialista

Andrei Andrade

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