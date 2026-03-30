Em 25 dias de atendimento, Carreta da Saúde da Mulher realiza mais de 900 exames em Caxias do Sul

Unidade foi instalada na Praça das Feiras. Ricardo Rech / Divulgação

Com atendimentos iniciados em 20 de fevereiro, a Unidade Móvel de Prevenção e Cuidado da Saúde da Mulher — Carreta da Saúde, encerrou a atuação em Caxias do Sul na última sexta-feira (27). Durante 25 dias, foram realizados 919 exames, segundo a prefeitura.

A unidade, que foi instalada na Praça das Feiras, ofertou serviços como mamografias, ecografias transvaginais, pélvicas e mamárias para mulheres de Caxias e região (Jaquirana, Bom Jesus, Vacaria, Farroupilha, Bom Princípio e Monte Belo do Sul).

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Elisiane Pinto Alves, 47 anos, foi uma das pacientes que usou do espaço. Ela elogiou a iniciativa:

— Foi o melhor exame que eu fiz, mais detalhado do que os que eu pagava no particular. Eu achei muito bom o atendimento, rápido também. Eu cheguei um pouquinho antes do horário e já fui atendida — contou.

Todos profissionais que atenderam na carreta foram contratados pelo Ministério da Saúde.

— A cidade me recebeu superbem. Uma cidade tranquila, calma. Eu achei muito bom esse esquema de a paciente já sair do exame, vir aqui, a gente já consegue resolver muita coisa. Já consegue encaminhar pra uma cirurgia se precisar, dar um remédio se precisar. Foi minha primeira vez atendendo na carreta. Achei bem resolutiva — relatou a médica ginecologista Amanda Martins da Silva, natural de Santa Catarina.

Exames realizados em Caxias do Sul