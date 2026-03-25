Em 2025, projetos sociais de Caxias deixaram de arrecadar R$ 37 milhões com a destinação do Imposto de Renda; saiba como auxiliar as entidades neste ano

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O prazo para envio da declaração começou na última segunda-feira (23) e segue até 29 de maio. Bruno Todeschini / Agencia RBS

Caxias do Sul deixou de captar cerca de R$ 37 milhões em 2025 por meio da destinação de parte do Imposto de Renda (IR) para fundos municipais. O valor representa a diferença entre o potencial de arrecadação, que ultrapassava R$ 40 milhões, e o montante efetivamente destinado, pouco acima de R$ 3 milhões. Neste ano há uma nova oportunidade para fazer a destinação do tributo, cujo prazo para envio da declaração começou na última segunda-feira (23) e vai até 29 de maio.

Os dados são da prefeitura e do Grupo de Trabalho por Caxias (GTC), que alertam para a baixa adesão dos contribuintes ao mecanismo. Menos de 10% dos declarantes que utilizam o modelo completo direcionaram parte do imposto devido para iniciativas locais.

A destinação pode ser feita para o Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (FMDCA) e para o Fundo Municipal do Idoso (Fumdi). Pela legislação, pessoas físicas podem direcionar até 6% do imposto devido — sendo até 3% para cada fundo — diretamente na declaração.

Segundo a prefeitura, os recursos que não são destinados permanecem no caixa único da União. Com isso, deixam de financiar projetos locais nas áreas de assistência social.

Entre as ações atendidas pelos fundos estão programas de turno inverso para crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade, atividades voltadas à população idosa e iniciativas de inclusão para pessoas com deficiência.

O GTC ressalta que o mecanismo não gera custo adicional ao contribuinte. Para quem tem imposto a pagar, o valor destinado é abatido do total devido. Já para quem tem restituição, a quantia é somada ao valor a receber, com correção pela taxa Selic.

Potencial e arrecadação

Em 2025, o total de imposto devido pelos contribuintes de Caxias do Sul que optaram pelo modelo completo chegou a R$ 679 milhões. Isso permitiria uma destinação de até R$ 40,7 milhões. No entanto, apenas R$ 3,28 milhões foram direcionados aos fundos, o equivalente a 8,05% do potencial. A série histórica indica crescimento gradual, mas ainda abaixo da capacidade:

Como fazer a destinação

A destinação pode ser feita durante o preenchimento da declaração do Imposto de Renda, dentro do programa da Receita Federal.

Veja o passo a passo:

Escolha o modelo completo (Deduções Legais).

Acesse a ficha “Doações Diretamente na Declaração”.

Selecione o fundo municipal (criança e adolescente ou idoso).

Indique o valor a ser destinado, respeitando o limite de até 6% do imposto devido.

Gere e pague o Documento de Arrecadação de Receitas Federais (Darf) correspondente.

O valor será automaticamente considerado no cálculo final do imposto.

Além das pessoas físicas, empresas tributadas pelo lucro real podem destinar até 1% do imposto devido para cada um dos fundos.

Campanha de conscientização

Criado em 2017, o Grupo de Trabalho por Caxias reúne cerca de 30 entidades e promove ações para ampliar o uso do mecanismo. Em 2026, a campanha “Destine e Mude Destinos” inclui divulgação no transporte coletivo, relógios digitais e parcerias com empresas locais.