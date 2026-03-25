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Em 2025, projetos sociais de Caxias deixaram de arrecadar R$ 37 milhões com a destinação do Imposto de Renda; saiba como auxiliar as entidades neste ano

Embora o potencial local supere os R$ 40 milhões, menos de 10% dos contribuintes caxienses utilizam o benefício da Cidadania Fiscal na hora de declarar

Pablo Ribeiro

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