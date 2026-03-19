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Canaliza Caxias
Notícia

Edital para obras de drenagem e canalização de 16 ruas de Caxias será publicado na próxima semana

Serviços prometem resolver pontos de alagamento da cidade e terão o primeiro lote iniciado no final de maio em 12 bairros

Pedro Zanrosso

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