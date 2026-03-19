Edital para obras de drenagem e canalização de 16 ruas de Caxias será publicado na próxima semana

Rua Giácomo Zatt, no bairro Fátima, receberá intervenção. Ariéli Ziegler / Agencia RBS

Considerado pela prefeitura como o maior pacote de obras da história de Caxias do Sul, com investimento que supera os R$ 200 milhões, o Canaliza Caxias terá seu primeiro edital publicado terça-feira (24) para obras em 16 ruas de 12 bairros.

Ao todo, o programa pago com recursos próprios do caixa do Samae vai beneficiar 35 bairros e pretende solucionar 90% dos alagamentos da cidade.

Lançado em abril do ano passado, o projeto passou por uma reestruturação que definiu novas intervenções nos pontos que teriam melhorias apenas no âmbito da drenagem.

O custo para incluir também serviços de esgotamento sanitário quase dobrou com relação aos R$ 101,7 milhões anunciados em outubro pelo Samae.

— Paramos o projeto e incorporamos a rede de esgoto junto com a de drenagem. A inclusão das obras agregou valor e por isso esse aumento que deve levar para a ordem dos R$ 200 milhões. Agora faremos tudo o que precisa ser feito para que, quando o trabalho estiver concluído, a pavimentação seja definitiva e não seja mais necessário qualquer tipo de intervenção — explicou o secretário de Planejamento e Parcerias Estratégicas, Marcus Caberlon.

Também no bairro Fátima, a Rua Dr. José Caetano de Melo Filho passará por obras. Ariéli Ziegler / Agencia RBS

Realizado o ajuste, a prefeitura anunciou para esta terça-feira o lançamento do edital de licitação para o primeiro de quatro lotes. A execução em etapas pretende minimizar os transtornos decorrentes dos trabalhos que exigem a abertura de dezenas de ruas para implantação das redes.

— Como é um projeto grande, não temos condições de colocar todos na rua um atrás do outro, precisa ser por etapas. Acredito que pela metade do ano tenhamos a segunda licitação para iniciar, no final do ano, e assim vamos indo até atingir o objetivo — estima Caberlon.

A primeira contratação é de R$ 39,9 milhões e a expectativa é que, após a empresa vencedora ser conhecida, os trabalhos possam se iniciar no final de maio.

Confira as vias que receberão as obras da primeira etapa

Intervenções de drenagem e esgotamento sanitário

Av. Belvedere - bairro São Luiz

Rua Angelina Cipriani - bairro Cidade Nova

Rua Antonio Guido Perottoni - bairro Santo Antônio

Rua Cruzeiro - bairro Cruzeiro

Rua Dr. José Caetano de Melo Filho - bairro Fátima

Rua Giácomo Zatti - bairro Fátima

Rua Marieta Germani - bairro Fátima

Rua Luiz Lavratti - bairro São Caetano

Intervenções de drenagem