Dupla é presa durante furto a casa no bairro Nova Vicenza, em Farroupilha 

A Brigada Militar prendeu dois homens, de 19 e 23 anos, durante o furto a uma residência, em Farroupilha. O caso aconteceu na manhã desta segunda-feira (23), no bairro Nova Vicenza.
A dupla havia arrombado o imóvel e estava carregando eletrodoméstico no veículo da vítima quando foram surpreendidos pelos policiais. Eles foram presos dentro da casa.
Dentro do carro estavam dois ventiladores, duas televisões, uma caixa de som, um forno elétrico, um micro-ondas, uma máquina de cortar grama, entre outros objetos.
Eles foram encaminhados para a delegacia onde o caso foi registrado.