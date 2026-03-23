Dupla é presa durante furto a casa no bairro Nova Vicenza, em Farroupilha 

Objetos e eletrodomésticos encontrados em carro da vítima. Comunicação Social do 36º Batalhão de Polícia Militar Farroupilha RS / Divulgação

A Brigada Militar prendeu dois homens, de 19 e 23 anos, durante o furto a uma residência, em Farroupilha. O caso aconteceu na manhã desta segunda-feira (23), no bairro Nova Vicenza.

A dupla havia arrombado o imóvel e estava carregando eletrodoméstico no veículo da vítima quando foram surpreendidos pelos policiais. Eles foram presos dentro da casa.

Leia Mais Posto Médico Legal de Caxias do Sul procura familiares de três homens para liberação de corpos

Dentro do carro estavam dois ventiladores, duas televisões, uma caixa de som, um forno elétrico, um micro-ondas, uma máquina de cortar grama, entre outros objetos.

Eles foram encaminhados para a delegacia onde o caso foi registrado.











