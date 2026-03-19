Drive-thru do Caxias Lixo Zero ocorre no dia 28, no estacionamento da prefeitura

A 1ª edição do drive-thru do Caxias Lixo Zero deste ano já tem data para ocorrer: será no dia 28, das 9h às 15h, no estacionamento da prefeitura. A ação é gratuita e aberta ao público.

O evento tem como objetivo convidar a comunidade a refletir sobre a responsabilidade individual na destinação de resíduos e oferece uma alternativa prática e sustentável para o descarte correto de materiais que não são contemplados pela coleta seletiva regular do município.

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Nesta edição, os resíduos aceitos são: