Drive-thru do Caxias Lixo Zero ocorre no dia 28, no estacionamento da prefeitura

A 1ª edição do drive-thru do Caxias Lixo Zero deste ano já tem data para ocorrer: será no dia 28, das 9h às 15h, no estacionamento da prefeitura. A ação é gratuita e aberta ao público.
O evento tem como objetivo convidar a comunidade a refletir sobre a responsabilidade individual na destinação de resíduos e oferece uma alternativa prática e sustentável para o descarte correto de materiais que não são contemplados pela coleta seletiva regular do município.
Nesta edição, os resíduos aceitos são:
- BOPP (embalagens multicamadas, como as de salgadinhos)
- Calçados estragados
- Cápsulas de café
- Cartelas de medicamentos vazias
- Chapas de raio-x
- Eletrônicos de pequeno e médio porte
- Embalagens plásticas de ovos limpas
- Embalagens plásticas de padaria (como as de bolo)
- Esponjas de cozinha usadas
- Guarda-chuvas e sombrinhas quebradas
- Isopor, lonas e banners
- Óleo de cozinha usado
- Tampinhas plásticas e vidros inteiros (como garrafas e potes de conserva)