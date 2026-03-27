Drive-thru do Caxias Lixo Zero ocorre neste sábado

Neste sábado (28), o Coletivo Caxias Lixo Zero promove a primeira edição do drive-thru, de 2026, de recolhimento de resíduos especiais. O evento será no estacionamento da prefeitura de Caxias do Sul.

Podem ser entregues no drive: calçados estragados, cápsulas de café, cartelas de medicamentos vazias, chapas de raio-X, eletrônicos de pequeno e médio porte, embalagens plásticas de ovos, embalagens plásticas de padaria (como as de bolo), esponjas de cozinha usadas, guarda-chuvas e sombrinhas quebradas, isopor, lonas e banners, óleo de cozinha usado, tampinhas plásticas e vidros inteiros (como garrafas e potes de conserva).