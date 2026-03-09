Dois motociclistas ficam feridos em acidentes em Bento Gonçalves neste domingo

Corpo de Bombeiros de Bento Gonçalves / Divulgação

Um jovem de 19 anos ficou gravemente ferido após colidir uma motocicleta modelo Honda CG 125 contra um poste na Avenida São Roque, no Bairro São Roque, em Bento Gonçalves. O acidente aconteceu na manhã deste domingo (8).

De acordo com o Corpo de Bombeiros, que atendeu a ocorrência, o homem estava inconsciente e sem capacete quando a guarnição chegou ao local. A hipótese dos bombeiros é de que o capacete tenha sido ejetado no momento do acidente.

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A vítima foi atendida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e foi encaminhada para atendimento médico no Hospital Tacchini, em Bento Gonçalves.

Outro motociclista também ficou ferido na RS-444, na tarde deste domingo. O acidente envolveu uma motocicleta Kawasaki/Ninja, com placas de Farroupilha, e um carro Honda/WR-V, com placas de Brasília. O condutor da moto estava consciente no momento do atendimento, mas precisou ser conduzido ao hospital para atendimento de saúde.