Dois estabelecimentos são interditados em operação de fiscalização em Caxias do Sul

Os locais interditados estão endereçados nos bairros Santo Antônio e Santa Fé Pamela Jantsch / Pamela Jantsch

Dois estabelecimentos em Caxias do Sul foram interditados após uma fiscalização liderada pela Secretaria Municipal do Urbanismo (SMU) na noite de sexta-feira (13) e madrugada deste sábado (14). Os locais estão endereçados nos bairros Santo Antônio e Santa Fé. Outros três espaços foram somente notificados.

No bairro Santo Antônio, a interdição foi realizada por falta de alvará de localização. Já no bairro Santa Fé, o estabelecimento foi fechado por ausência de laudo acústico e também pelo Corpo de Bombeiros em razão de divergências no Auto de Prevenção e Proteção Contra Incêndio (APPCI).

Outros três estabelecimentos foram notificados durante a fiscalização por irregularidades. As ocorrências incluem autos de infração dos Bombeiros relacionados a medidas de segurança, auto de infração por ausência de laudo acústico, notificação por construção em desacordo com o afastamento frontal do imóvel, notificação por falta de isolamento acústico e notificação devido ao APPCI vencido.

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Além das fiscalizações em estabelecimentos, as equipes também passaram pela Estação Férrea para verificar a movimentação no local. Neste caso, a ação já era prevista devido à reunião realizada entre as forças de segurança da cidade ainda na sexta, que busca reduzir a ocupação na via e perturbações do sossego público na região.