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Dois estabelecimentos são interditados em operação de fiscalização em Caxias do Sul

As ações foram realizadas na noite de sexta-feira (13) e madrugada deste sábado (14) por equipes da Secretaria Municipal do Urbanismo (SMU) e órgãos de segurança 

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