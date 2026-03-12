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Do livro às bases de dados digitais: onde atuam os bibliotecários, que celebram data nacional nesta quinta-feira

Profissional é responsável por catalogar obras conforme a área do conhecimento, auxiliar pesquisas e incentivar a leitura 

Pedro Zanrosso

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