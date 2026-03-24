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Serra das Antas
Notícia

Dnit prevê para setembro a conclusão de viaduto que colapsou durante obra na BR-470, em Bento Gonçalves

Estrutura em construção desabou no fim de fevereiro, atrasando o cronograma. Equipes fazem a fixação das vigas remanescentes e projetam para semana que vem o desmonte controlado de partes afetadas

Luca Roth

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