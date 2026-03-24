Dnit prevê para setembro a conclusão de viaduto que colapsou durante obra na BR-470, em Bento Gonçalves

Elevada terá geometria curva e maior espaçamento entre pilares para permitir a passagem de água e detritos por baixo da pista. Dnit / Divulgação

A partir da semana que vem, o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit) começa o desmonte controlado da estrutura colapsada do viaduto em construção na BR-470, em Bento Gonçalves, na Serra do Rio das Antas. A atualização dos trabalhos foi divulgada pela autarquia federal nesta segunda (23).

O desabamento aconteceu no último dia 28 de fevereiro, no km 193, e envolveu principalmente uma viga de cerca de 93 toneladas, que se torceu, causando uma sobrecarga do sistema de escoramento. Não houve feridos e o trânsito não é afetado.

A etapa atual de reparos, conforme o Dnit, compreende a fixação das vigas remanescentes entre os apoios para garantir estabilidade do conjunto estrutural. Na semana passada, a seguradora da obra realizou uma vistoria técnica no local.

Paralelamente, já foram iniciados os processos de fabricação das novas vigas metálicas para continuidade da construção. O Dnit prevê a conclusão do viaduto até o fim de setembro — antes do incidente, o prazo era junho.

Desabamento aconteceu no fim de fevereiro, no km 193, e envolveu principalmente uma viga de cerca de 93 toneladas, que se torceu, causando uma sobrecarga do sistema de escoramento. Dnit / Divulgação

O que está previsto

A BR-470, no trecho da Serra entre Bento Gonçalves e Veranópolis, recebe a construção de dois viadutos, que somam investimento de R$ 52,3 milhões. Com geometria curva e maior espaçamento entre pilares, os projetos foram pensados para permitir a passagem de água e detritos por baixo da pista, reduzir riscos de deslizamentos e evitar interrupções no tráfego.