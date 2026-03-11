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Dia Mundial do Rim reforça prevenção e terá ação gratuita da RimViver em Caxias do Sul

Associação promove aferição de pressão, teste de glicose e orientações à comunidade. Campanha deste ano reforça a importância dos exames de urina e creatinina para diagnóstico precoce das doenças renais

Pablo Ribeiro

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