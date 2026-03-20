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Detonação de rocha provoca bloqueio de trecho da BR-470, em Garibaldi, na próxima segunda-feira

Intervenção está programada para as 10h, com duração de 20 minutos. Ação ocorre nas proximidades de onde a Havan está construindo uma loja 

Pioneiro

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS