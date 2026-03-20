Detonação de rocha provoca bloqueio de trecho da BR-470, em Garibaldi, na próxima segunda-feira

Os motoristas que passarem pela BR-470, em Garibaldi, na próxima segunda-feira (23) devem ficar atentos. Isso porque o trânsito na rodovia próximo ao local onde está sendo construída a loja da Havan será totalmente bloqueado.

A interrupção no fluxo de veículos está programada para as 10h, tendo duração de 20 minutos. A interrupção do fluxo entre Garibaldi e Bento Gonçalves ocorre devido à detonação de uma rocha no km 22 da rodovia.

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A intervenção será realizada pela empresa que atua na construção do empreendimento, sendo que a CSG, concessionária da rodovia, irá sinalizar e isolar a área.