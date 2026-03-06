Desfile Cênico, shows nacionais e regionais: a programação do último final de semana de Festa da Uva em Caxias do Sul

Parque de Eventos já recebeu 400 mil pessoas, conforme a organização da Festa da Uva. Neimar De Cesero / Agencia RBS

A 35ª Festa Nacional da Uva se encaminha para os últimos dias de programação com a marca de 400 mil visitantes só no Parque de Eventos desde a abertura, conforme informou a organização do evento. A expectativa inicial da organização era de 700 mil visitantes entre o Parque, desfiles cênicos musicais, jogos coloniais e demais atividades da festa.

Segundo levantamento feito até quinta-feira (5), o consumo de uvas no Parque de Eventos e nos desfiles chegou a 103,3 toneladas.

Já o espetáculo Som & Luz – Edição Oblívio encerrou temporada na última quinta-feira (5) com um público de 1,7 mil pessoas, sendo 340 por noite.

Outro destaque é a final dos Jogos Coloniais, no sábado (7), às 14h, em frente à Praça Dante Alighieri, no Centro. A comunidade vencedora vai levar R$ 10 mil para fazer melhorias em uma escola.

Também sábado, no Parque de Eventos, das 10h às 13h, tem a última oportunidade de conferir o Saguzaço, no Palco da Experiência. Já no Palco da Praça de Alimentação, às 18h, os grupos Miseri Coloni e Girotondo apresentam El Filò Talian e, às 20h, é a vez d'Os Monarcas (confira a programação completa abaixo).

No domingo (8), ocorre o último Desfile Cênico Musical, na Rua Sinimbu, às 16h. Os ingressos para arquibancada custam R$ 100, à venda pelo site Minha Entrada. Quem quiser assistir ao corso alegórico gratuitamente, pode levar a própria cadeira para as calçadas da Sinimbu e escolher o melhor local.

O espaço Tendenza, que une a moda e a tradição da Festa da Uva, receberá a exposição fotográfica Realezas do Tempo, do fotógrafo Silas Abreu. As imagens foram produzidas durante os editoriais de moda ao vivo durante a Festa.

Vila dos Distritos tem opções gastronômicas para quem quer uma imersão na cultura caxiense. Neimar De Cesero / Agencia RBS

Confira a programação do último final de semana

Sábado (7)

10h às 13h – Saguzaço ao vivo no Palco da Experiência

14h – Final dos Jogos Coloniais, na Rua Sinimbu, em frente à Catedral

14h - Visita guiada gratuita na Réplica de Caxias do Sul e no parreiral, com saída do pórtico de entrada

15h – Pisa da uva dançante, no Palco da Experiência

16h - Visita guiada gratuita na Réplica de Caxias do Sul e no parreiral, com saída do pórtico de entrada

17h – Jogos Coloniais, no Palco da Experiência

18h – Pisa da uva dançante, no Palco da Experiência

18h30min – Brinde no mirante

23h – Show nacional na Arena Multicultural, com Alexandre Pires - Pagonejo, além de Matogrosso e Mathias

Espaço Tendenza

14h – Viva la vita: Hippie Chic e Itinem Sanzem

(Brinde la vita, por Taciana Esteves e Paty Damaceno – Coquetel)

(Brinde la vita, por Taciana Esteves e Paty Damaceno – Coquetel) 14h – Viva la vita: Hanncho

(Crie o Próximo Drop – o público poderá construir a próxima coleção da marca)

(Crie o Próximo Drop – o público poderá construir a próxima coleção da marca) 17h – Viva la vita: Gaush Cloting

(Criação e desenvolvimento de produtos com Jovani Finco – Diretor)

Palco na Praça de Alimentação - Pavilhão 2

11h - La Serrana Flamenco del Sur

13h30min - Imigrantes de Caxias do Sul

15h - Italiane da Loro

16h30min - Grupo Paiol

18h - Miseri Coloni e Girotondo com El Filò Talian

20h - Os Monarcas

Palco Vila dos Distritos

15h - Imigrantes de Caxias do Sul

17h - Grupo Andanças Serranas

Domingo (8)

10h às 13h – Roda de chimarrão e cultura gaúcha, no Palco da Experiência

14h - Visita guiada gratuita na Réplica de Caxias do Sul e no parreiral, com saída do pórtico de entrada

15h – Pisa da uva dançante, no Palco da Experiência

16h - Visita guiada gratuita na Réplica de Caxias do Sul e no parreiral, com saída do pórtico de entrada

16h – Desfile Cênico Musical, na Rua Sinimbu

18h – Pisa da uva dançante, no Palco da Experiência

18h30min – Brinde no mirante

18h- Show nacional na Arena Multicultural, com Rainha Musical, San Marino e Tchê Garotos

Espaço Tendenza

10h – Viva la vita: Feira Vamos Juntim (bazar)

10h – Exposição Fotográfica: “Realezas do Tempo”. Fotógrafo: Silas Abreu

Palco na Praça de Alimentação - Pavilhão 2

11h - CTG Paixão Côrtes

14h - André Arrosi Quarteto

16h - Pietro Ferretti

16h - Desfile Cênico Musical da Rua Sinimbu

18h - Banda Cabras da Peste

20h - Fabiano Quilante

Serviço