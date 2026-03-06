Desfile Cênico, shows nacionais e regionais: a programação do último final de semana de Festa da Uva em Caxias do Sul

A 35ª Festa Nacional da Uva se encaminha para os últimos dias de programação com a marca de 400 mil visitantes só no Parque de Eventos desde a abertura, conforme informou a organização do evento. A expectativa inicial da organização era de 700 mil visitantes entre o Parque, desfiles cênicos musicais, jogos coloniais e demais atividades da festa.
Segundo levantamento feito até quinta-feira (5), o consumo de uvas no Parque de Eventos e nos desfiles chegou a 103,3 toneladas.
Já o espetáculo Som & Luz – Edição Oblívio encerrou temporada na última quinta-feira (5) com um público de 1,7 mil pessoas, sendo 340 por noite.
Para este final de semana, entre os destaques da programação estão os últimos shows nacionais com Alexandre Pires e Matogrosso e Mathias, no sábado (7), e o bailão de domingo (8), com Rainha Musical, San Marino e Tchê Garotos. Os últimos ingressos estão à venda pelo site Minha Entrada, mas já há setores esgotados.
Outro destaque é a final dos Jogos Coloniais, no sábado (7), às 14h, em frente à Praça Dante Alighieri, no Centro. A comunidade vencedora vai levar R$ 10 mil para fazer melhorias em uma escola.
Também sábado, no Parque de Eventos, das 10h às 13h, tem a última oportunidade de conferir o Saguzaço, no Palco da Experiência. Já no Palco da Praça de Alimentação, às 18h, os grupos Miseri Coloni e Girotondo apresentam El Filò Talian e, às 20h, é a vez d'Os Monarcas (confira a programação completa abaixo).
No domingo (8), ocorre o último Desfile Cênico Musical, na Rua Sinimbu, às 16h. Os ingressos para arquibancada custam R$ 100, à venda pelo site Minha Entrada. Quem quiser assistir ao corso alegórico gratuitamente, pode levar a própria cadeira para as calçadas da Sinimbu e escolher o melhor local.
O espaço Tendenza, que une a moda e a tradição da Festa da Uva, receberá a exposição fotográfica Realezas do Tempo, do fotógrafo Silas Abreu. As imagens foram produzidas durante os editoriais de moda ao vivo durante a Festa.
Confira a programação do último final de semana
Sábado (7)
- 10h às 13h – Saguzaço ao vivo no Palco da Experiência
- 14h – Final dos Jogos Coloniais, na Rua Sinimbu, em frente à Catedral
- 14h - Visita guiada gratuita na Réplica de Caxias do Sul e no parreiral, com saída do pórtico de entrada
- 15h – Pisa da uva dançante, no Palco da Experiência
- 16h - Visita guiada gratuita na Réplica de Caxias do Sul e no parreiral, com saída do pórtico de entrada
- 17h – Jogos Coloniais, no Palco da Experiência
- 18h – Pisa da uva dançante, no Palco da Experiência
- 18h30min – Brinde no mirante
- 23h – Show nacional na Arena Multicultural, com Alexandre Pires - Pagonejo, além de Matogrosso e Mathias
Espaço Tendenza
- 14h – Viva la vita: Hippie Chic e Itinem Sanzem
(Brinde la vita, por Taciana Esteves e Paty Damaceno – Coquetel)
- 14h – Viva la vita: Hanncho
(Crie o Próximo Drop – o público poderá construir a próxima coleção da marca)
- 17h – Viva la vita: Gaush Cloting
(Criação e desenvolvimento de produtos com Jovani Finco – Diretor)
Palco na Praça de Alimentação - Pavilhão 2
- 11h - La Serrana Flamenco del Sur
- 13h30min - Imigrantes de Caxias do Sul
- 15h - Italiane da Loro
- 16h30min - Grupo Paiol
- 18h - Miseri Coloni e Girotondo com El Filò Talian
- 20h - Os Monarcas
Palco Vila dos Distritos
- 15h - Imigrantes de Caxias do Sul
- 17h - Grupo Andanças Serranas
Domingo (8)
- 10h às 13h – Roda de chimarrão e cultura gaúcha, no Palco da Experiência
- 14h - Visita guiada gratuita na Réplica de Caxias do Sul e no parreiral, com saída do pórtico de entrada
- 15h – Pisa da uva dançante, no Palco da Experiência
- 16h - Visita guiada gratuita na Réplica de Caxias do Sul e no parreiral, com saída do pórtico de entrada
- 16h – Desfile Cênico Musical, na Rua Sinimbu
- 18h – Pisa da uva dançante, no Palco da Experiência
- 18h30min – Brinde no mirante
- 18h- Show nacional na Arena Multicultural, com Rainha Musical, San Marino e Tchê Garotos
Espaço Tendenza
- 10h – Viva la vita: Feira Vamos Juntim (bazar)
- 10h – Exposição Fotográfica: “Realezas do Tempo”. Fotógrafo: Silas Abreu
Palco na Praça de Alimentação - Pavilhão 2
- 11h - CTG Paixão Côrtes
- 14h - André Arrosi Quarteto
- 16h - Pietro Ferretti
- 16h - Desfile Cênico Musical da Rua Sinimbu
- 18h - Banda Cabras da Peste
- 20h - Fabiano Quilante
Serviço
- Entrada: R$ 30. Estudantes e pessoas com 60 anos ou mais pagam meia-entrada.
- Estacionamento: R$ 20.
- Horários: sábado (7), das 10h às 23h, e domingo (8), das 10h às 22h