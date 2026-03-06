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Desfile Cênico, shows nacionais e regionais: a programação do último final de semana de Festa da Uva em Caxias do Sul

Milhares de visitantes já consumiram mais de 100 toneladas de uvas durante o evento no parque

Gabriela Alves

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