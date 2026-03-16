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Pode beijar a noiva
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Depois de 43 anos, casal resolve subir ao altar para dizer "sim", agora diante de Deus

Apesar de estarem casados no Civil desde 1983, Celestino e Ivone Bertin ainda não tinham selado a aliança na Igreja. Em uma cerimônia simples, foram dispensadas as flores, a marcha nupcial e até o tapete vermelho

Pedro Zanrosso

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