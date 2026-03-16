Depois de 43 anos, casal resolve subir ao altar para dizer "sim", agora diante de Deus

Ivone e Celestino casaram-se em uma das mais tradicionais igrejas católicas de Caxias do Sul. Arquivo Pessoal / Divulgação

Foi com o mesmo terninho branco que usava quando conheceu o marido, há 43 anos, que Ivone Tomazzoni Bertin, entrou na Igreja de Nossa Senhora de Lourdes, em Caxias do Sul, para oficializar a união com Celestino Bertin, agora diante de Deus.

Depois de se conheceram, em 1983, ela bordadeira viúva e ele metalúrgico solteiro, apresentados por uma das cunhadas, namoraram brevemente e se casaram apenas no Cartório Civil antes de uma festa modesta para os familiares.

— A sobrinha dele trabalhava para mim e a mãe dela disse que seria bom nos conhecermos. A gente se gostou e em seis meses estávamos casados. Na época, não era comum um casal de quase 40 anos entrar na igreja, então foi só no cartório e pra gente estava bom assim— lembrou Ivone, 81 anos.

O namoro, tardio para época, foi a realização do que o noivo, Celestino, já idealizava.

— Os amigos me diziam, eu já estava com 40 anos, porque não arrumava uma namorada, mas não era por falta de vontade, sempre quis ter uma casa — recordou Celestino, 84 anos.

A residência foi construída no bairro Petrópolis, onde o único filho nasceu. A crença de que a idade seria impeditivo para subir ao altar foi desfeita, quatro décadas depois, por incentivo do vizinho Agostinho Scariot, 88, agora padrinho ao lado da esposa Liane Assmann, 60, e uma das quatro testemunhas do enlace.

— Eu tinha uma lembrança daquela época e um dia resolvi perguntar se eram casados na igreja. Falei com o padre e ficamos muito felizes de vê-los casando — relata Scariot.

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A única exigência de Ivone é que fosse uma cerimônia simples:

— Deus está junto com a gente sempre, não precisava de muito enfeite.

E realmente não precisou. Às 9h30min de segunda-feira, dia 9 de março, sem tapete vermelho, flores e marcha nupcial, tradicionais nessas cerimônias, Celestino e Ivone trocaram as mesmas alianças que usaram nestes 43 anos e voltaram a dizer “sim”, agora diante do padre — e de Deus — e não de um juiz de paz.

— Quando me perguntam o que precisa para casar respondo sempre a mesma coisa: os noivos, o padre e duas testemunhas. É mais simples do que parece, não precisa de festa e roupa nova — afirma o padre Jocimar Romio, pároco da Paróquia de Nossa Senhora de Lourdes e responsável pela celebração.

Testemunha e fotógrafa por acaso

Coube à advogada Jerusa Slomp, que foi à igreja para acertar a presença do padre em um velório, ser, a pedido de Romio, a fotógrafa da ocasião. Ela fez as fotos do próprio celular e, junto com a secretária da paróquia, assinou o nome como testemunha do casamento.