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Defeso começa com alerta: safra do pinhão pode cair até 60% em São Francisco de Paula

Ciclo natural da araucária e condições climáticas devem reduzir a oferta da semente neste ano

Ana Júlia Griguol

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