Defeso começa com alerta: safra do pinhão pode cair até 60% em São Francisco de Paula

Safra em 2025 ultrapassou 150 toneladas coletadas. Ana Júlia Griguol / Agência RBS

É época de defeso do pinhão no Rio Grande do Sul, período em que está proibido coletar, armazenar ou transportar a semente da araucária. Em São Francisco de Paula, um dos municípios com maior produção de pinhão no Rio Grande do Sul, a expectativa para a nova safra vem acompanhada de preocupação: a colheita deste ano deve ser até 60% menor do que a registrada no ano passado, que ultrapassou 150 toneladas coletadas.

Conforme a Emater, o ciclo natural da planta é um dos fatores que causam essa diminuição. Além disso, o excesso de chuva no fim do inverno também pode influenciar na queda.

— A araucária é uma planta cíclica, então ela depende do clima e da produção anterior. Quando tem muito pinhão, a planta sofre um estresse produtivo e, consequentemente, diminui a quantidade na safra seguinte — afirma a extensionista rural e social da Emater/RS em São Francisco de Paula Sandra Loreni Almeida de Moraes Silva.

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Até o dia 31 de março, coletar, armazenar ou transportar pinhão é considerado crime ambiental no Rio Grande do Sul, conforme a Lei Estadual n.° 15.915, de 22 de dezembro de 2022. De acordo com o Comando Ambiental da Brigada Militar, com atuação em 74 municípios da Serra, apenas no ano passado foi apreendida uma tonelada do produto colhido ilegalmente. A colheita é permitida a partir de 1º de abril.

— É um momento crítico para a araucária, porque a semente não está madura. Ela não germina, não tem qualidade nutricional, de sabor ou textura. O pinhão retirado verde seca rápido e fica de baixíssima qualidade. Vale a pena esperar para que fauna, humanos e outros animais possam usufruir da semente — explica a extensionista da Emater.

Além disso, roedores, como cotias, ajudam a disseminar novas araucárias ao enterrar sementes que, muitas vezes, acabam germinando.

Uso na alimentação animal

Ivo Marques, de 77 anos, é produtor rural. Ana Júlia Griguol / Agência RBS

Em São Francisco de Paula, todo pinhão comercializado vem de espécies nativas — não há plantações específicas para extração. Por isso, os pinheirais têm importância dupla: preservam a biodiversidade e auxiliam na alimentação do gado.

— O pinhão sustenta muito. Nesta época, o gado pode passar só no mato comendo pinhão. É um alimento muito forte, engorda mesmo — explica o produtor rural Ivo Marques, 77 anos.

Marques cria gado no interior de São Francisco de Paula. Na propriedade, são mais de 50 hectares de araucárias nativas. Segundo ele, há muito tempo não via uma safra tão grande quanto a do ano passado. Mas, para este ano, já percebeu que será menor. Enquanto aguarda o período para coletar, faz planos para o inverno que logo chega.