Consultório odontológico em Bento Gonçalves é interditado por insalubridade e riscos à saúde pública

Situação vista no consultório foi considerada degradante por órgãos de fiscalização. Patram Bento Gonçalves / Divulgação

Uma operação da Vigilância Sanitária e da Patram, a Patrulha Ambiental da Brigada Militar, interditou um consultório odontológico situado na área central de Bento Gonçalves. O caso aconteceu nesta sexta-feira (13).

Os órgãos iniciaram a ação em uma residência, localizada no bairro Borgo. Denúncias feitas ao município indicavam que galinhas seriam criadas irregularmente no espaço.

O proprietário da residência já havia sido notificado pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente sobre a criação dos animais, falta de limpeza do espaço e o risco de propagação de zoonoses (doenças infecciosas transmitidas entre animais e humanos).

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Durante a fiscalização, a Patram e Vigilância Sanitária constataram a presença das galinhas e também de roedores, além de estado de insalubridade no local, configurando risco iminente de zoonose. A situação foi enquadrada nos crimes de poluição ambiental e crime contra a saúde pública.

Na sequência, os órgão se dirigiram ao consultório odontológico, no Centro. No espaço foram encontrados equipamentos obsoletos, descarte irregular de resíduos infectocontaminantes, insumos vencidos e instrumental como pinças e seringas sem esterilização.