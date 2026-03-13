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Consultório odontológico em Bento Gonçalves é interditado por insalubridade e riscos à saúde pública

Local apresentava estado de degradação, com equipamentos e instrumentos obsoletos. A residência do responsável pelo consultório também foi alvo de fiscalização. Lá, os órgãos encontraram uma criação irregular de galinhas e constataram a presença de roedores 

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