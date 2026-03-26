Construção de duas novas praças nos bairros Desvio Rizzo e São Victor Cohab, em Caxias do Sul, deve começar em breve 

Projeto da praça no bairro Desvio Rizzo. Diretoria Executiva de Projetos (SEPLAN) / Divulgação

Foram selecionadas as duas empresas responsáveis para realização das novas praças do Loteamento Morada do Sol, no bairro Desvio Rizzo, e outra no bairro São Victor Cohab, em Caxias do Sul. Os contratos somam R$ 1,2 milhão e ainda estão no processo de assinatura. Mas, segundo a prefeitura, em breve deve ser dada a ordem de início das obras.

Para a área de lazer do Loteamento Morada do Sol, a empresa vencedora da licitação foi a Top Serviços Ltda, de Caxias do Sul. Na proposta, foi oferecido um orçamento previsto de R$ 488,4 mil, sendo cerca de R$ 25,5 mil a menos do que o valor disponibilizado pela emenda parlamentar da deputada federal Denise Pessôa (PT) e contrapartida do município para construção.

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O prazo de execução da obra, que será construída na Rua Alexandre Luciano, no bairro Desvio Rizzo, ao lado da Associação de Moradores, não poderá exceder 300 dias consecutivos. A obra compreende playground, bicicletário, Academia da Melhor Idade, cancha de bocha, instalação de bancos, lixeiras e bebedouro, plantio de árvores e grama.

Projeto do bairro São Victor Cohab Diretoria Executiva de Projetos (SEPLAN) / Divulgação

No bairro São Victor Cohab, será construída uma praça de esportes pela empresa CDC Prestadora de Serviços Ltda, de Flores da Cunha, no valor de R$ 795 mil. O orçamento teve uma redução de R$ 23 mil da emenda prevista da deputada Denise e contrapartida do município.

O prazo de execução da obra, que será construída na Rua Giovani Menegotto, é o mesmo da construção do bairro Desvio Rizzo, e compreende quadra de vôlei de areia, playground, bicicletário, Academia da Melhor Idade, instalação de bancos e lixeiras, plantio de árvores e grama.