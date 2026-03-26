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Notícia

Construção de duas novas praças nos bairros Desvio Rizzo e São Victor Cohab, em Caxias do Sul, deve começar em breve 

Contratos para obras das praças ainda estão em processo de assinatura e somam mais de R$ 1,2 milhão 

Renata Oliveira Silva

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