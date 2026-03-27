Confira os horários do transporte coletivo de Bento Gonçalves neste final de semana

Ainda devido a uma eventual escassez do diesel em virtude do conflito no Oriente Médio, as empresas do transporte coletivo de Bento Gonçalves seguem com a redução de horários nos itinerários neste sábado (28) e domingo (29).
Na última semana, atendendo a solicitação da prefeitura, por meio da Secretaria de Gestão Integrada e Mobilidade Urbana (Segimu), as reduções foram alteradas. Antes, aos sábados, o serviço funcionaria apenas até as 13h. Já aos domingos, não haveria transporte coletivo na cidade.
Agora, com o intuito de atender especialmente os servidores da área da saúde, incluindo o Hospital Tacchini, a UPA e o PA Zona Norte, no sábado (28), os horários foram ampliados durante a noite, às 18h15min e 19h15min. Já no domingo (29), haverá transporte pela manhã e pela noite.
Segundo a assessoria do Sindicato do Comércio Varejista de Derivados de Petróleo da Serra Gaúcha (Sindipetro Serra Gaúcha), ainda não foi registrado desabastecimento em postos da região. As distribuidoras estão limitando a compra, mas o combustível está sendo encaminhado.
Confira abaixo os trajetos completos
Empresa Bento
Sábado
- 5h45min até 13h.
- 18h15min – Ouro Verde, Novo Futuro, Caic, Zatt, Mercado Barracão, Aparecida, Av. São Roque, Rodoviária, Terminal.
- 19h15min – Terminal, Magnatas do X, Rodoviária, Av. São Roque, Aparecida, Ouro Verde, Novo Futuro, Caic, Zatt, Mercado Barracão.
Domingo
- 6h15min – Ouro Verde, Novo Futuro, Caic, Zatt, Mercado Barracão, Aparecida, Av. São Roque, Rodoviária, Magnatas do X.
- 6h45min – Magnatas do X, Rodoviária, Conceição, Municipal
- 7h – Municipal, Pipa, Osvaldo Aranha, Rodoviária, Magnatas do X.
- 7h15min – Magnatas do X, Rodoviária, Av. São Roque, Aparecida, Ouro Verde, Novo Futuro, Caic, Zatt, Mercado Barracão.
- 18h15min – Ouro Verde, Novo Futuro, Caic, Zatt, Mercado Barracão, Aparecida, Av. São Roque, Rodoviária, Terminal.
- 19h15min – Terminal, Magnatas do X, Rodoviária, Av. São Roque, Aparecida, Ouro Verde, Novo Futuro, Caic, Zatt, Mercado Barracão.
Santo Antônio
Sábado
Ida
- 6h - Barracão
- 6h10min - Vila Nova II
- 6h20min - Edifício Rinaldi
- 6h30min - Cohab
- 6h35min - Farina
- 6h45min - Centro
- 6h55min - Botafogo
Retorno
- 7h - Botafogo, Centro, Farina, Cohab, Vila Nova II e Barracão
- 18h - Barracão
- 18h10min - Vila Nova II
- 18h20min - Ed. Rinaldi
- 18h30min - Cohab
- 18h35min - Farina
- 18h45min - Centro
- 18h55min - Botafogo
- 19h - Botafogo, Centro, Farina, Cohab, Vila Nova II e Barracão
Domingo
- 6h15min - Santa Helena
- 6h25min - Santa Marta
- 6h40min - Botafogo
- 6h50min - Centro
Retorno
- 7h15min - Centro, Botafogo, Santa Marta, Fátima e Santa Helena
Ida
- 18h15min - Santa Helena
- 18h25min - Fátima
- 18h35min - Santa Marta
- 18h40min - Botafogo
- 18h50min - Centro
Retorno
- 19h15min - Centro, Botafogo, Santa Marta, Fátima e Santa Helena.