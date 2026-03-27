Confira os horários do transporte coletivo de Bento Gonçalves neste final de semana

Mudança foi feita para atender profissionais da saúde. ASCOM Bento / Divulgação

Ainda devido a uma eventual escassez do diesel em virtude do conflito no Oriente Médio, as empresas do transporte coletivo de Bento Gonçalves seguem com a redução de horários nos itinerários neste sábado (28) e domingo (29).

Na última semana, atendendo a solicitação da prefeitura, por meio da Secretaria de Gestão Integrada e Mobilidade Urbana (Segimu), as reduções foram alteradas. Antes, aos sábados, o serviço funcionaria apenas até as 13h. Já aos domingos, não haveria transporte coletivo na cidade.

Agora, com o intuito de atender especialmente os servidores da área da saúde, incluindo o Hospital Tacchini, a UPA e o PA Zona Norte, no sábado (28), os horários foram ampliados durante a noite, às 18h15min e 19h15min. Já no domingo (29), haverá transporte pela manhã e pela noite.

Segundo a assessoria do Sindicato do Comércio Varejista de Derivados de Petróleo da Serra Gaúcha (Sindipetro Serra Gaúcha), ainda não foi registrado desabastecimento em postos da região. As distribuidoras estão limitando a compra, mas o combustível está sendo encaminhado.

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Confira abaixo os trajetos completos

Empresa Bento

Sábado

5h45min até 13h .

. 18h15min – Ouro Verde, Novo Futuro, Caic, Zatt, Mercado Barracão, Aparecida, Av. São Roque, Rodoviária, Terminal.

– Ouro Verde, Novo Futuro, Caic, Zatt, Mercado Barracão, Aparecida, Av. São Roque, Rodoviária, Terminal. 19h15min – Terminal, Magnatas do X, Rodoviária, Av. São Roque, Aparecida, Ouro Verde, Novo Futuro, Caic, Zatt, Mercado Barracão.

Domingo

6h15min – Ouro Verde, Novo Futuro, Caic, Zatt, Mercado Barracão, Aparecida, Av. São Roque, Rodoviária, Magnatas do X.

– Ouro Verde, Novo Futuro, Caic, Zatt, Mercado Barracão, Aparecida, Av. São Roque, Rodoviária, Magnatas do X. 6h45min – Magnatas do X, Rodoviária, Conceição, Municipal

– Magnatas do X, Rodoviária, Conceição, Municipal 7h – Municipal, Pipa, Osvaldo Aranha, Rodoviária, Magnatas do X.

7h15min – Magnatas do X, Rodoviária, Av. São Roque, Aparecida, Ouro Verde, Novo Futuro, Caic, Zatt, Mercado Barracão.

– Magnatas do X, Rodoviária, Av. São Roque, Aparecida, Ouro Verde, Novo Futuro, Caic, Zatt, Mercado Barracão. 18h15min – Ouro Verde, Novo Futuro, Caic, Zatt, Mercado Barracão, Aparecida, Av. São Roque, Rodoviária, Terminal.

– Ouro Verde, Novo Futuro, Caic, Zatt, Mercado Barracão, Aparecida, Av. São Roque, Rodoviária, Terminal. 19h15min – Terminal, Magnatas do X, Rodoviária, Av. São Roque, Aparecida, Ouro Verde, Novo Futuro, Caic, Zatt, Mercado Barracão.

Santo Antônio

Sábado

Ida

6h - Barracão

- Barracão 6h10min - Vila Nova II

- Vila Nova II 6h20min - Edifício Rinaldi

- Edifício Rinaldi 6h30min - Cohab

- Cohab 6h35min - Farina

- Farina 6h45min - Centro

- Centro 6h55min - Botafogo

Retorno

7h - Botafogo, Centro, Farina, Cohab, Vila Nova II e Barracão

- Botafogo, Centro, Farina, Cohab, Vila Nova II e Barracão 18h - Barracão

- Barracão 18h10min - Vila Nova II

- Vila Nova II 18h20min - Ed. Rinaldi

- Ed. Rinaldi 18h30min - Cohab

- Cohab 18h35min - Farina

- Farina 18h45min - Centro

- Centro 18h55min - Botafogo

- Botafogo 19h - Botafogo, Centro, Farina, Cohab, Vila Nova II e Barracão

Domingo

6h15min - Santa Helena

- Santa Helena 6h25min - Santa Marta

- Santa Marta 6h40min - Botafogo

- Botafogo 6h50min - Centro

Retorno

7h15min - Centro, Botafogo, Santa Marta, Fátima e Santa Helena

Ida

18h15min - Santa Helena

- Santa Helena 18h25min - Fátima

- Fátima 18h35min - Santa Marta

- Santa Marta 18h40min - Botafogo

- Botafogo 18h50min - Centro

Retorno