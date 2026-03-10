Concessionária faz alerta para golpes envolvendo pagamentos do pedágio eletrônico, que tem praças na Serra

Pórtico de pedágio da CSG. Porthus Junior / Agencia RBS

A concessionária Caminhos da Serra Gaúcha (CSG) emitiu uma nota nesta terça-feira (10) alertando os usuários das rodovias administradas pela empresa quanto a um golpe que envolve o pagamento do pedágio sem cancela, o free flow. No Rio Grande do Sul, a modalidade opera nas rodovias RS-122, RS-240 e RS-446. Há praças na região da Serra.

Segundo o comunicado emitido pela CSG, "criminosos têm criado sites falsos com o objetivo de capturar dados pessoais e receber pagamentos indevidos, levando motoristas ao erro".

Leia Mais Governo estuda suspender multas do pedágio free flow para motoristas que não pagaram tarifa; entenda

A CSG afirma que já acionou todas as medidas técnicas e legais cabíveis para coibir práticas fraudulentas e responsabilizar os envolvidos, com o objetivo de proteger os usuários.

Em trecho da nota, a CSG orienta que os motoristas redobrem a atenção. O pagamento do pedágio deve ser feito exclusivamente pelos canais oficiais da concessionária ou por meio de tag eletrônica habilitada. Antes de efetuar qualquer transação, é fundamental verificar se o endereço do site corresponde aos canais oficiais da empresa.

"A concessionária recomenda ainda que os usuários evitem clicar em links enviados por mensagens, e-mails, redes sociais ou encontrados em mecanismos de busca sem confirmar a procedência. Em caso de dúvida, o motorista deve buscar informações diretamente nos canais oficiais da CSG" — finaliza a concessionária.

Informações podem ser adquiridas no site da CSG ou pelo telefone 0800-122-0240.







