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Como o resgate de técnicas tem ajudado produtores da Serra a aumentar a produção de leite com economia e sustentabilidade

Programa desenvolvido pelo Sebrae incentiva o uso de pastagens rotativas, adubação orgânica e manejo integrado, reduzindo custos e ampliando a produtividade em pequenas propriedades da região

Tamires Piccoli

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