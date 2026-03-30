Como foi construído o projeto de estudantes de Caxias do Sul para prevenir a evasão escolar, vencedor de prêmio estadual

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Maicon, Kauã e Mayron, vencedores do HackaTchê. Neimar De Cesero / Agencia RBS

Um projeto de estudantes da Escola Estadual de Ensino Médio Alexandre Zattera, de Caxias do Sul, ganhou reconhecimento estadual e foi o vencedor do HackaTchê 2026, iniciativa do governo do Estado que busca incentivar a inovação na rede de ensino. Mais do que o prêmio, a ideia aborda um desafio impactante: a evasão escolar.

O prêmio para os estudantes Maicon Seben, Kauã de Carvalho dos Santos e Mayron Valente Medeiros, todos de 17 anos, e para o professor Eduardo Neves, 28, veio na South Summit Brazil, em Porto Alegre, na última semana. Após um mês de estudos e desenvolvimento do projeto, os alunos tiveram a missão de apresentar o projeto na Arena The Next Big Thing para autoridades e convidados, como o governador Eduardo Leite.

O projeto, chamado de Sentinela, é de uma plataforma que recolhe dados, a partir de questionário, e os cruza. O objetivo é ter um indicativo sobre se o estudante está em risco ou não de evasão (veja mais, abaixo).

— Eu sempre tive uma ideia que a gente pudesse prevenir os alunos de deixar a escola. Para mim, parecia uma coisa impossível, já que isso se tratava de uma escolha da própria da pessoa. Mas quando o professor Eduardo comentou sobre o HackaTchê, veio na hora essa ideia e fui pesquisar sobre como poderia funcionar. Nós, em conjunto, tivemos a ideia de criar uma plataforma com um questionário, para que a gente pudesse evitar a evasão — contou Maicon.

Os estudantes e o professor Eduardo recebendo o troféu do governador Eduardo Leite. Vitor Rosa / Divulgação

O jovem não pensou duas vezes e convidou os dois amigos, Kauã e Mayron, para a experiência. Kauã e Maicon se conhecem desde o Ensino Fundamental, enquanto Mayron se juntou ao grupo no Ensino Médio.

Além de passarem uma semana em Porto Alegre, com atividades preparatórias para a apresentação no South Summit Brazil, o trio, agora, ganhou uma viagem para a Espanha, para participar do South Summit Madrid.

— O maior prêmio é ver o crescimento que eles têm. Até então eram tímidos e, chegando lá, descobriram o poder da fala. Falam, conversam e se colocam. É um baita ganho. É muito importante quando colocamos esse mundo de inovação junto com a educação. Proporciona uma outra coisa para o estudante e para a escola, que não impacta somente nos três que estavam lá representando a nossa escola — destaca o professor.

Para a escola, além de orgulho, o reconhecimento marca uma nova etapa. A diretora Maria Elisa Goulart Chagas, 56, relembra do período de mais de dois anos em que a instituição passou por reformas:

— É para isso que temos trabalhado, para ver eles se destacarem, ver que a escola não é só isso que está aqui. Às vezes, pensamos que a escola é só isso aqui, mas não, tem um mundo de oportunidades. Talvez passamos muito tempo sem aproveitar essas oportunidades, porque a escola passou por um período bem turbulento por conta da reforma. Ficávamos muito em função do problema que estava aqui dentro. Agora, com a escola reformada, colocamos a casa em ordem e vamos sair para o mundo.

Os estudantes e o professor Eduardo. Neimar De Cesero / Agencia RBS

Experiência enriquecedora

O desenvolvimento do projeto foi dinâmico, como relembra o grupo. Da inscrição até a apresentação final na Capital, os estudantes tiveram um pouco mais de um mês. O ponto alto, como relembram, foi a semana de atividades em Porto Alegre, em que os estudantes tiveram oficinas e mentorias sobre dados, design, marketing, ferramentas com inteligência artificial (IA) e como apresentar o projeto. A imersão foi feita no Parque Científico e Tecnológico da PUCRS (Tecnopuc).

Ao mesmo tempo, puderam conferir palestras e ter contato com executivos como Guilherme Horn, CEO do WhatsApp no Brasil.

— É uma experiência legal que, durante a segunda, terça e quarta, todo projeto que tínhamos em mente foi se desfazendo e se remontando de novo. Chegamos lá com um problema e a nossa solução, e nisso tudo foi mudando. Só que a solução e o problema continuavam o mesmo, não o jeito que ia ser efetuado — descreveu Mayron.

A experiência fez com que os jovens tivessem uma montanha-russa de sentimentos. Mas, confiando uns nos outros e atentos nas mentorias recebidas, vivenciaram momentos e lições que prometem levar para a vida.

— Na quarta, mudamos totalmente o design, mudou nome, jeito de apresentação, mudamos praticamente tudo. A coisa mais importante que tivemos em mente, e que eu acho que todo mundo deveria ter no HackaTchê ou até em outro lugar, seria esse desapego com o próprio projeto — refletiu Maicon.

Os estudantes do Alexandre Zattera no South Summit Brazil. Vitor Rosa / Divulgação

Além da apresentação no palco da South Summit, liderada por Maicon, os estudantes se prepararam para as desafiadoras perguntas feitas pelos jurados. A dedicação era tanta que, de todo caminho do hotel até o palco, eles seguiam praticando e simulando rodadas de perguntas e respostas.

— Quando essa oportunidade veio, botei o meu coração inteiro nessa atividade. Botei tudo o que eu tinha, minha mente inteira e a confiança que te faz pensar que não só agrega para o currículo, mas que se botar o coração e tudo que tem em um projeto, por mais longo tempo que seja, a pessoa sabe que vai dar certo — comenta Kauã.

Projeto Sentinela

Após a premiação, além da viagem, o grupo é incentivado a colocar em prática a plataforma. A ideia é aplicar primeiro na própria Alexandre Zattera, no bairro Desvio Rizzo, e depois avançar para outros locais.

Como explicam, a principal intenção da plataforma é servir como uma prevenção. Além de estatísticas, como notas e frequências, o questionário quer investigar o emocional dos estudantes.