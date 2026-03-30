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Como foi construído o projeto de estudantes de Caxias do Sul para prevenir a evasão escolar, vencedor de prêmio estadual

Final aconteceu no South Summit Brazil, em Porto Alegre. Alunos da Escola Estadual de Ensino Médio Alexandre Zattera apresentaram plataforma que reúne e cruza dados para identificar situação no ensino

Bruno Tomé

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