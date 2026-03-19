Geral

Tradição cinquentenária
Notícia

Como a fabricação de chocolates artesanais virou um dos símbolos de Gramado

Setor que conta atualmente com 29 indústrias e gera 3 mil empregos diretos na cidade teve seu caminho aberto pelo visionário Jayme Prawer, fundador da primeira fábrica neste segmento no Brasil, em 1975

Andrei Andrade

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